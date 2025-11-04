Este ‘ojo robótico’ puede detectar mercancías ilegales en un instante


Martes 4 de noviembre de 2025 – 14:04 WIB

Jacarta – PT IPC La Terminal de Contenedores (IPC TPK) junto con PT Mustika Alam Lestari están listas para operar equipos de escáner de contenedores para respaldar las actividades de exportación e importación en la Terminal 3. Puerto Tanjung PriokNorte de Yakarta.

Este paso estratégico se enmarca en el fortalecimiento del sistema de seguridad y la fluidez de los procesos de carga y descarga, así como en la mejora de la calidad de los servicios portuarios modernos y eficientes, aumentando la fluidez en los servicios de carga y descarga de contenedores, al tiempo que apoya la optimización de los flujos logísticos nacionales, cada vez más complejos y dinámicos.

«La implementación de esta herramienta de escaneo es una forma de apoyo y compromiso de la empresa con los programas gubernamentales para garantizar la seguridad y la transparencia en el proceso logístico a través del puerto», dijo Pramestie Wulandary, secretaria corporativa IPC TPK, martes 4 de noviembre de 2025.

El funcionamiento de los equipos de escaneo tiene como objetivo garantizar la confiabilidad y transparencia en la inspección de contenedores, especialmente para apoyar el cumplimiento del cumplimiento aduanero, prevenir el contrabando y acelerar los flujos logísticos nacionales.

Esta tecnología fortalecerá la supervisión aduanera, ayudará a prevenir infracciones como el contrabando de mercancías prohibidas y garantizará el cumplimiento de las normas legales.

Además, la presencia de equipos de escaneo contribuirá a aumentar la confiabilidad operativa de la terminal al reducir los obstáculos potenciales al proceso de las actividades de exportación e importación.

Para los usuarios del servicio, se espera que esta implementación proporcione eficiencia en el tiempo, reduzca el riesgo de retrasos en la entrega y aumente la confianza en servicios terminales seguros, modernos y estándar internacional.

La aplicación de esta tecnología es también una forma concreta del compromiso de IPC TPK de apoyar transformación digital y facilidad de los servicios portuarios para crear una cadena de suministro más sólida y confiable.

El 3 de noviembre se firmó el Documento del Plan de Continuidad del Negocio (BCP) para Herramientas de Escaneo de Contenedores de Exportación e Importación como guía oficial para mantener la continuidad de las operaciones de escaneo de contenedores.

Este documento contiene estrategias de gestión de riesgos, procedimientos de respuesta a emergencias y mecanismos de recuperación operativa para garantizar que las actividades de escaneo puedan continuar si ocurren interrupciones operativas u otras condiciones de emergencia.

Con lo estipulado en el presente documento, todas las unidades de trabajo y partes relacionadas están obligadas a cumplir con lo dispuesto de manera consistente y realizar evaluaciones periódicas para asegurar la efectividad de este plan de continuidad del negocio.

Como parte de la preparación operativa, IPC TPK ha llevado a cabo una prueba de puesta en servicio y continuará con la socialización y coordinación intensiva con las partes interesadas para garantizar el flujo fluido de mercancías antes de que el equipo de escaneo de contenedores entre en funcionamiento oficialmente.

