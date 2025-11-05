Película de Missy Piggy en proceso de Jennifer Lawrence y Emma Stone

Jennifer Lorenzo, Emma piedra y Escuela Cole están uniendo fuerzas para dar señorita cerdita el tratamiento de estrella de cine.

Una película sobre la temperamental marioneta de la diva está en desarrollo inicial en Disney, que posee los derechos de los personajes de los «Muppets», según fuentes conocedoras. Lawrence y Stone actuarán como productores y Escola, ganadora del Tony por su exitosa obra de Broadway «Oh, Mary!», se encargará de escribir el guión.

«No sé si puedo anunciar esto, pero voy a… Emma Stone y yo estamos produciendo una película de «Miss Piggy» y Cole la está escribiendo», reveló en el podcast “Las Culturistas”, presentado por Bowen Yang y Matt Rogers. Después de que los coanfitriones chillaran de emoción y preguntaran si Stone y Lawrence, amigos de toda la vida, coprotagonizarían la película, Lawrence bromeó: «Creo que sí. Tenemos que… Está jodido». [that we haven’t done a movie together].”

Lawrence también compartió que consideró llevar su talento a Broadway para “¡Oh, Mary!” y quería interpretar el personaje principal de Mary Todd Lincoln. La comedia gonzo está ambientada en los días previos al asesinato de Lincoln e imagina a la ex primera dama como una aspirante a estrella de cabaret alcohólica. (“Todo esto es una broma en la que ella está involucrada”, dijo Lawrence. “Sentí que podía ser grande y participar en la broma”). Sin embargo, cambió de opinión después de considerar la agotadora rutina de ocho espectáculos a la semana del Great White Way.

“No creo que sería bueno en [theater]… es todo tu cuerpo y tu voz”, dijo Lawrence, quien actualmente está promocionando su nueva película “Die My Love”, un drama psicológico con Robert Pattinson. “La única vez que quise hacer teatro fue cuando quise hacer ‘¡Oh, Mary!’ Dijeron: «Son ocho espectáculos por semana y seis semanas de ensayo». Yo estaba como, ‘¿Tienen guardería allí?’ Simplemente no habría funcionado”.