El Ministro de Comercio de Busan revela tres tipos de productos básicos para impulsar las exportaciones de Indonesia; consulte los detalles

Jacarta – El ministro de Comercio, Budi Santoso alias Busan, informó un crecimiento exportar Período enero-septiembre de 2025, que alcanzó los 209.800 millones de dólares o creció un 8,14 por ciento (interanual), impulsado por una serie de producto del sector no petrolero y gasista.

Donde, en conjunto, el propio sector no petrolero y gasista logró registrar un aumento del 9,57 por ciento a 199.770 millones de dólares, en el período enero-septiembre de 2025.

«Los tres principales productos básicos distintos del petróleo y el gas con el mayor crecimiento de las exportaciones, a saber cacao y productos elaborados que ascendieron al 68,75 por ciento; aluminio y los bienes derivados de ellos aumentaron 68,22 por ciento; así como diversos productos químicos aumentaron un 51,08 por ciento», dijo Busan en su comunicado del miércoles 5 de noviembre de 2025.

Cacao y café de Indonesia. Foto : Documentación del Ministerio de Agricultura.

Busan explicó que el sector de la industria procesadora domina las exportaciones con una contribución del 80 por ciento, seguido por la minería y otros con un 12,74 por ciento, el petróleo y el gas con un 4,78 por ciento y la agricultura con un 2,48 por ciento.

En conjunto, las exportaciones agrícolas alcanzaron su nivel más alto con un 34,33 por ciento. Las exportaciones de la industria procesadora también aumentaron un 17,02 por ciento, pero la minería y otros sectores cayeron un 23,70 por ciento y el petróleo y el gas cayeron un 14,09 por ciento acumulativamente.

«La caída de las exportaciones de la minería y otros sectores se debió a la tendencia a la baja de los precios del carbón en el mercado mundial», dijo el Ministro de Comercio.

Además, Busan explicó que China, Estados Unidos e India siguen siendo los principales mercados para las exportaciones distintas del petróleo y el gas, con un valor total de estos tres países que alcanza los 83.520 millones de dólares. Su contribución alcanzó el 41,81 por ciento del total de las exportaciones nacionales distintas de petróleo y gas en el período enero-septiembre de 2025.

Mientras tanto, los países de destino de las exportaciones con el mayor aumento acumulado incluyen a Suiza con 228,88 por ciento; Bangladesh 41,98 por ciento; y Singapur 36,81 por ciento. Sin embargo, según la región, las exportaciones a África Occidental registraron el mayor crecimiento con un 74,53 por ciento, seguidas por Asia Central con un 60,17 por ciento y Europa Occidental con un 52,40 por ciento.

En septiembre de 2025, las exportaciones totales de Indonesia alcanzaron 24.680 millones o una disminución del 1,14 por ciento en comparación con agosto de 2025. Sin embargo, este valor aumentó un 11,41 por ciento en comparación con septiembre de 2024.

El aumento anual fue impulsado principalmente por las exportaciones no relacionadas con el petróleo y el gas, que aumentaron un 12,79 por ciento, aunque se registró que las exportaciones de petróleo y gas cayeron un 13,61 por ciento.