¡Oficial! Mees Hilgers declara la renuncia del equipo nacional indonesio

VIVA – Bek Equipo nacional Indonesia, Mees HilgersOficialmente decidió renunciar a la agenda FIFA Matchday Septiembre de 2025. El jugador de 24 años eligió concentrarse en completar sus asuntos personales en los Países Bajos.

Leer también: Perfil de Adrian Wibowo, un jugador de Los Ángeles FC en ascendencia de Surabaya llamado Equipo Nacional Indonesio



De hecho, el nombre Hilgers había sido incluido previamente en la lista de llamadas de Patrick Kluivert. Se proyectó que aparecería cuando Garuda se enfrentó a Taiwán el 5 de septiembre y Líbano el 8 de septiembre en el estadio Bung Tomo Gelora, Surabaya.

Pero Hilgers tomó diferentes decisiones. A través de un anuncio oficial, PSSI se aseguró de que el jugador cancelara unirse al equipo de Garuda.

Leer también: Miliano Jonathans es legítimo para ser ciudadano, listo para defender al equipo nacional indonesio contra Taiwán y el Líbano



«El defensor Equipo nacional indonesioMees Hilgers, ciertamente no puede unirse al equipo de Garuda en el evento del Día de Maternos de la FIFA en septiembre de 2025 «, dijo el comunicado en nuestro sitio web oficial de Garuda, miércoles 3 de septiembre de 2025.

«Hilgers se está centrando actualmente en completar el proceso de movimiento del club, que es una parte importante de su carrera», continuó el anuncio.

Leer también: El mercado de transferencia europeo está casi cerrado, ¿dónde estarán anclados Mees Hilgers?



Se informó ampliamente que Hilgers se fue de FC Twente En la ventana de transferencia de verano de 2025. Pero hasta el cierre, el movimiento no se realizó. Su contrato con los Tukkers sigue siendo válido hasta junio de 2026, por lo que el club intenta liberarlo para no perder libremente el próximo año.

Según el informe de Voetbal Primeur, varios clubes europeos, especialmente de los Países Bajos, están interesados ​​en usar sus servicios. Incluso la opción de préstamo aún está abierta porque la nueva ventana de transferencia de préstamos se cerró el 10 de septiembre de 2025.

Esta situación hace que Hilgers tenga que tomar medidas de inmediato. Además, su posición en el equipo Twente de Joseph Oosting es como «sutil expulsado» porque ya no es la primera opción.