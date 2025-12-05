‘Matías’, ‘Esperando pájaros’, La niña favorita de Dios’

Los proyectos de animación brasileños “Matías” y “Utopia”, los títulos de autor “The Devil’s Well”, “Madre Pajaro” y “Missing” y las películas de género “I Need to Be Loved” y “The Braid” parecieron algunos de los grandes ganadores de este año. ventana sur.

Al anunciar los premios de la industria el 5 de diciembre en Buenos Aires, el mercado cinematográfico latinoamericano reveló una verdadera serie de premios, generalmente en especie, muy a menudo acreditaciones para otros laboratorios.

Dirigida por João Castro y producida por César Barbosa, “Matías” obtuvo el codiciado WBD + Mundoloco CGI | Premio Launchpad Series, que consiste en un contrato de desarrollo de seis meses por parte de Descubrimiento de Warner Bros. y Mundoloco CGI de Argentina.

La mayoría de edad de Sofía Quirós “Awaiting Birds” y el drama sobre corrupción de Jairo Boisier Olave “The Devil’s Well” arrasaron con cinco y cuatro premios por pieza en Primer Corte de Ventana Sur, mientras que “Missing”, de la autora mexicana Kenya Márquez, obtuvo tres aplausos en su programa hermano de trabajo en progreso Copia Final.

Una mirada más cercana a los mayores ganadores de Ventana Sur este año:

Primer corte

«Esperando pájaros» (“Madre Pájaro”, Sofía Quirós, Argentina, España)

Del equipo de producción detrás del título de la Semana de la Crítica de Cannes 2019 “Tierra de cenizas”, liderado por Cecilia Salim de Murillo Cine y Mariana Murillo (Sputnik Films), esta historia sobre la mayoría de edad que sigue a Oliver (8), quien se queda con su tía Paloma (26) mientras su madre recibe tratamiento en la capital. Con el apoyo de Ibermedia, El Fauno, Torino Film Lab y Berlinale Talents.

«El pozo del diablo» (“Los pozos del diablo”, Jairo Boisier Olave, Chile)

El drama, producido por Cangrejo Films (Chile) con Caviar Films (Argentina), Paideia Filmes (Brasil) y Mat Productions (Francia), sigue a Judith, una joven de 15 años que puede encontrar agua subterránea, mientras expone una red de robo vinculada a una poderosa granja de aguacates, y posiblemente a su padre. Con el apoyo de Cinéfondation–Cannes, BAL-LAB Biarritz y Proyecta Ventana Sur, cuenta una historia urgente de escasez de agua y corrupción”, dice el productor Diego Pino Anguita.

Copia final

«Desaparecido,» (“Se busca”, Kenia Márquez, México)

Producida por Puerco Rosa Producciones y Rubicon Productions, dirigida por el director y guionista Kenya Márquez, Jacobo Nazar y Janeth Mora. René, una adolescente rebelde, huye de sus asfixiados padres en un viaje de 1.243 millas hasta Juárez, México, descubriendo revelaciones personales. La película explora “la maternidad, el amor y los vínculos familiares desde una perspectiva femenina”, dice Márquez.

¡Animación!

“Matías” (João Castro, Kaplow, Brasil)

Matías, un veinteañero dolorosamente introvertido, intenta sobrevivir a la edad adulta entre incómodas entrevistas de trabajo, citas desastrosas y trampas sociales. Descrita por el productor César Barbosa como “una comedia basada en diálogos agudos sobre lo absurdo de la vida moderna”. Del dúo creativo formado por los directores-escritores-productores César Barbosa y Castro, especializados en el desarrollo de proyectos de animación y trabajando desde la carioca Kaplow.

«Utopía,» (Rafhael Barbosa, Ursa Cinematográfica, Brasil)

La continuación del largometraje “Utopia”, del director Rafhael Barbosa, de la bien recibida “Cavalo” del año pasado, ¡fue la única otra animación! título para llevarse dos premios de la industria en Ventana Sur. El primer largometraje de Ursa Cinematográfica, con sede en Alagoas, noreste de Brasil, gira en torno a una rebelión de esclavos que lleva al joven médium Dandalunda en busca de Angola Janga, un quilombo utópico. Un drama de aventuras épicas en 2D ambientado en el Brasil de 1695 y que gira en torno al “refugio más duradero y organizado para africanos esclavizados fuera de África”, ha dicho Barbosa. Variedad.

Proyecto

“La otra voz” (“La otra voz”, Agustina Pérez Rial; Argentina, España, Francia)

Invitada al Foro de Coproducción de San Sebastiá del próximo año, a partir de un archivo privado invisible, la película elabora un retrato íntimo de Mercedes Sosa, la legendaria cantante de protesta de América Latina. Cartas y fotografías de sus años de exilio revelan a una mujer atrapada entre la fama y el desplazamiento. Coproducida por Gaman Cine, Fiørd Studio y Lorolo y apoyada por el Fondo IDFA Bertha.

«La chica favorita de Dios» (Diego Ulloa Alvear; España, México, Ecuador)

Recién abordada por la mexicana Woo Films, una comedia dramática satírica gira en torno a una joven de 16 años que inventa apariciones marianas para afrontar el divorcio de sus padres, sólo para desencadenar un frenesí religioso en todo el país. La comedia negra marca un nuevo paso internacional para la española Funicular Films, el sello detrás de la aclamada serie “Esto no es Suecia”. Coproducida con Abaca Films en Ecuador, obtuvo los máximos honores en el ESCAC Opera Prima Lab y el Premio BDC de Guadalajara. “Una sátira sobre la fe, la fama y el absurdo de las creencias modernas”, afirma la productora Marta Baldó.

“Falso positivo” (“Falso Positivo”, Theo Montoya; Colombia, Francia, España, Países Bajos)

Ganador de una invitación al Premio Sørfond Pitching Forum.

Después del aclamado “Anhell69”, Montoya profundiza en el capítulo más oscuro de Colombia con una reconstrucción poética de los asesinatos de los “falsos positivos”. Producida por Desvío Visual con Parcelles, Amore y Baldr, la película fusiona memoria, duelo y surrealismo. «No quiero contar lo que ya sabemos. Quiero que el público sienta lo que aún no se ha entendido», dice Montoya. Con el apoyo del programa de residencias Cinéfondation del festival de cine de Cannes y el Fondo Hubert Bals.

¡Fantástico!

«Necesito ser amado» (“Necesito que me ames”, Julia Sofía Vega, Argentina)

Desde Sewati Audiovisual, “una obra cruda, necesaria, inquietante”, han dicho sobre “I Need to Be Loved”, que se llevó tres premios en el Fantastic! de Ventana Sur. Lab, incluida la participación en el FanPitch 2026 de Sitges, superando a otros favoritos como “The Escape” de Paul Urkijo de España y “Match” de Tamae Garateguy, producido fuera de Brasil, y doble ganador en Buenos Aires.

«La trenza» (“La Trenza”, Gonzalo Calzada, Argentina)

Un niño vive prisionero atado por una trenza a su hermana gemela, fallecida al nacer. Al descubrir que su madre va a realizar brujería con ellos, decide escapar. Un triple laureado en los Proyecciones Fantásticos y lo último del realizador uruguayo, detrás de “Nocturna”.

