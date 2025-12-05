¡Envía la factura, yo pago!

VIVA – Noticias sobre servicios de internet. enlace estelar para las víctimas de las inundaciones en Sumatra se convirtió repentinamente en el centro de atención pública después de que surgieran rumores de que los servicios que se suponía que eran gratuitos en realidad debían pagarse.

Esta polémica se volvió aún más intensa cuando el actor Denny Sumargo participar respondiendo y brindando comentarios firmes sobre este tema en las redes sociales.

Jefe de estado mayor TNI Ejército (KSAD) General TNI Maruli SimanjuntakDijo que hasta ahora no está claro quién es responsable de pagar los costos de los servicios Starlink utilizados en zonas de desastre.

Jefe de Estado Mayor del Ejército de Indonesia (KSAD), general Maruli Simanjuntak en el complejo del palacio presidencial, en el centro de Yakarta, jueves 27 de marzo de 2025

Maruli explicó que el hardware Starlink distribuido a varios puntos afectados por la inundación era una distribución del Ministerio de Defensa. Sin embargo, con respecto a la tarifa de uso mensual, dijo que no había certeza.

«Ese es nuestro equipo del Ministerio de Defensa y nosotros también. No sabemos quién pagará el crédito, pero esa es la condición», dijo Maruli a los periodistas en Yakarta, el jueves 4 de diciembre de 2025.

Ante esto, Denny Sumargo afirmó firmemente que estaba dispuesto a pagar la factura completa del servicio de Internet.

Así lo transmitió en la columna de comentarios subida a su cuenta de Instagram @ahorapuntos el jueves 4 de diciembre de 2025.

«¡Envía la factura aquí, yo la pago!» escribió Denny Sumargo.

Además de Denny Sumargo, hay otras figuras públicas Zaskia Adya La Meca También escribió comentarios llamativos.

«Qué gracioso», escribió Zaskia, con emoticones de risa.

Starlink en sí es el servicio de Internet satelital de alta velocidad de SpaceX. A diferencia de los servicios basados ​​en tarjetas SIM, Starlink no utiliza crédito sino tarifas de suscripción mensuales y compras iniciales de dispositivos. En medio de los daños a la infraestructura de comunicaciones por inundaciones, este dispositivo se considera de gran ayuda en el proceso de coordinación en campo.

El TNI envió decenas de unidades Starlink para apoyar las necesidades de comunicaciones de emergencia en las zonas afectadas. Al menos 33 unidades del Ministerio de Defensa y 5 unidades de Puskomlekad han sido colocadas en varios puestos de evacuación, oficinas del gobierno regional, puestos de BPBD y áreas de búsqueda y evacuación. La instalación fue realizada por personal de Komlekdam XX/TIB ajustándose a las condiciones del campo que aún estaba lleno de material inundado.