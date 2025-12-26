Marvel y Tom Cruise fracasan, pero WB se dispara

Las películas familiares florecieron, las adaptaciones de videojuegos triunfaron y los superhéroes volaron demasiado cerca del sol. ¡Bienvenidos al 2025 en los multicines!

Fue un año de montaña rusa para los cines y para los estudios encargados de mantener sus pantallas llenas. Warner Bros.. disfrutó de una carrera épica en la taquilla, presentando éxitos tan diversos como una película de vampiros ambientada en el sur de Jim Crow (“Sinners”), un drama de carreras de la vieja escuela impulsado por estrellas (“F1: The Movie”) y un juego sandbox convertido en pantalla grande (“A Minecraft Movie”). Mientras tanto Supremoque gastó cientos de millones de dólares en otra “Misión: Imposible”, apenas publicó nada que generara ganancias.

Y luego esta disneyque respaldó tres películas que superaron los mil millones de dólares (asumimos que ese será el caso con “Avatar: Fuego y Ceniza”) y se destaca como el único estudio que superó los 6 mil millones de dólares combinados a nivel mundial, pero también distribuyó casi el doble de películas de gran presupuesto (“Elio”, “Blancanieves” y “Tron: Ares”, por nombrar algunas). Lo más preocupante es que Marvel, que alguna vez fue el mayor creador de éxitos de Hollywood, luchó por recuperar su encanto. Todo se reduce a “Avengers: Doomsday” del próximo año para que la franquicia vuelva a su rumbo.

Nuestro informe anual incluye los cinco estudios más importantes, así como A24que nominalmente es un indie, pero se gastó generosamente en “The Smashing Machine” y “Marty Supreme”. Pero no incluye transmisores como Amazon y Apple, que no lanzaron suficientes películas en los cines para que podamos juzgar su lista. ¡Vamos, muchachos, comiencen a gastar ese dinero de Bezos!

A medida que 2025 llega a su fin, es hora de que Hollywood obtenga su boleta de calificaciones. Es posible que algunos de ustedes no quieran colgarlo en su refrigerador.

disney

Máximos: “Lilo & Stitch” ($1.03 mil millones contra un presupuesto de $100 millones), “Zootopia 2” ($1.27 mil millones contra un presupuesto de $150 millones), “Freakier Friday” ($153 millones contra un presupuesto de $42 millones), “Avatar: Fire and Ash” ($347 millones y contando contra un presupuesto de más de $250 millones)

Mínimos: “Capitán América: Un mundo feliz” ($415 millones contra un presupuesto de $180 millones), “Blancanieves” ($205 millones contra un presupuesto de $250 millones), “Elio” ($154 millones contra un presupuesto de $150 millones) “Tron: Ares” ($142 millones contra un presupuesto de $180 millones), “Predator: Badlands” ($181 millones contra un presupuesto de $105 millones), “Ella McCay” ($4 millones contra un presupuesto de 35 millones de dólares)

Conclusiones: Disney merece apoyo por lograr dos (y probablemente tres después de que “Avatar: Fire and Ash” pase la temporada navideña) éxitos de mil millones de dólares, una hazaña que ilumina el abismo entre el estudio y sus rivales, ninguno de los cuales tuvo una sola película que supere los mil millones de dólares desde 2023. Sin embargo, casi nada más funcionó para Disney más allá del remake de acción real de “Lilo & Stitch”, “Zootopia 2” y “Avatar 3”. Marvel continuó su pésima racha, produciendo tres fracasos comerciales consecutivos en “Capitán América: Un mundo feliz”, “Thunderbolts” y “Los cuatro fantásticos: primeros pasos”. (El año que viene sony«Spider-Man: Brand New Day» y «Avengers: Doomsday» no pueden llegar lo suficientemente pronto.) «Elio» subrayó la lucha continua de Pixar por lanzar animación original. Mientras tanto, “Blancanieves”, “Tron: Ares” y “Predator: Badlands” demostraron que es mejor dejar algunas propiedades antiguas en la bóveda. Ese es un problema para Disney, que depende casi por completo del reciclaje de lo que funcionó en el pasado. Que sea un mantra para Hollywood: el reconocimiento de marca no equivale a dólares de taquilla.

Calificación: B

Supremo

Máximos: “Los Pitufos” (124 millones de dólares contra un presupuesto de 58 millones de dólares), “The Naked Gun” (102 millones de dólares contra un presupuesto de 42 millones de dólares), “Regretting You” (90 millones de dólares contra un presupuesto de 30 millones de dólares)

Mínimos: “Misión: Imposible – El ajuste de cuentas final” ($598 millones contra un presupuesto de $400 millones), “Roofman” ($33 millones contra un presupuesto de $20 millones), “The Running Man” ($67 millones contra un presupuesto de $105 millones)

Conclusiones: En su defensa, Paramount pasó la mayor parte del año pasado atrapada en un doloroso limbo mientras esperaba Los reguladores gubernamentales aprobarán su venta. a Skydance. Eso dejó a los ejecutivos del estudio (muchos de los cuales dedujeron correctamente que se les mostraría la salida tan pronto como el equipo de David Ellison asumiera el control) presionando el reloj. Paramount le escribió un cheque en blanco a Tom Cruise, solo para descubrir que se había embarcado en demasiadas misiones imposibles. También apostó a que Edgar Wright y Glen Powell podrían lograr “The Running Man”, la segunda adaptación de la novela de Stephen King; el primer intento fracasó cuando llegó a los cines con Arnold Schwarzenegger. Lamentablemente, la pareja no debería haberse molestado en atarse las zapatillas. Paramount presentó algunos éxitos rentables, como “Smurfs” y “The Naked Gun”, pero estos no son el tipo de éxitos modestos que uno espera de uno de los estudios con más historia de Hollywood. ¿Le irá mejor a la nueva administración?

Calificación: do

sony

Máximos: “Demon Slayer: Infinity Castle” (664 millones de dólares con un presupuesto de 20 millones de dólares), “Chainsaw Man” (153 millones de dólares), “One of Them Days” (51 millones de dólares con un presupuesto de 14 millones de dólares), “Karate Kid: Legend” (117 millones de dólares con un presupuesto de 45 millones de dólares), “28 años después” (151 millones de dólares con un presupuesto de 60 millones de dólares), “I Know What You Did Last Summer” (64,8 millones de dólares con un presupuesto de 18 millones de dólares), “Materialistas” (71 millones de dólares en taquilla internacional)

Mínimos: “Caught Stealing” ($32 millones contra un presupuesto de $40 millones), “A Big Bold Beautiful Journey” ($20 millones contra un presupuesto de $45 millones)

Conclusiones: Sony no tuvo ningún jonrón, pero también evitó los ponches. Sin duda, no fue un año muy bueno para el estudio. Pero calificamos en función de lo que se ha publicado y no de lo que podría tener estado. El anime fue una gran ayuda, con “Demon Slayer” y “Chainsaw Man” de Crunchyroll obteniendo victorias consecutivas mientras demostraban un apetito voraz por las adaptaciones de manga en los EE. UU. El estudio también mantuvo viva la comedia teatral con “One of Them Days”, dirigida por Keke Palmer y SZA, y convirtió el drama romántico de A24 “Materialists” en un éxito internacional. Ni “Karate Kid: Legend” ni “Sé lo que hicisteis el verano pasado” fueron secuelas necesarias, pero ambas películas lograron ingresos brutos modestos. En cuanto a “A Big Bold Beautiful Journey”, la potencia colectiva de Margot Robbie y Colin Farrell no pudo compensar en exceso las terribles críticas y los malos rumores. El poder de las estrellas solo lleva al público a los cines si la película es, ya sabes, buena.

Calificación: B

Universal

Máximos: “Cómo entrenar a tu dragón” ($636 millones contra un presupuesto de $150 millones), “Jurassic World Rebirth” ($868 millones contra un presupuesto de $180 millones), “Black Phone 2” ($132 millones contra un presupuesto de $30 millones), “Wicked: For Good” ($485 millones y contando contra un presupuesto de $150 millones), “Five Nights at Freddy’s 2” ($175 millones contra un presupuesto de $36 millones)

Mínimos: “Wolf Man” ($34 millones contra un presupuesto de $25 millones), “Love Hurts” ($17 millones contra un presupuesto de $18 millones), “M3GAN 2.0” ($39 millones contra un presupuesto de $25 millones), “Him” ($28 millones contra un presupuesto de $27 millones)

Conclusiones: Las secuelas y reinicios tuvieron un gran éxito para Donna Langley y su equipo. Sobre el papel, reiniciar “Jurassic World” apenas tres años después de la última entrega de la franquicia “Cuando los dinosaurios atacan” podría haber parecido una mala idea. Pero resulta que a la gente realmente le gusta ver a los velociraptores cenar con algunos humanos molestos, especialmente cuando Scarlett Johansson intenta evitar convertirse en postre. El estudio también anotó con secuelas de “Wicked” y “Five Nights at Freddy’s” que no harán ni de lejos el mismo negocio que sus predecesores, pero deberían generar ganancias considerables. Por supuesto, hubo fracasos. Pero fracasos como “Wolf Man” y “M3GAN 2.0” no costaron mucho producir. La cuestión principal que Universal enfrenta es que Blumhouse, que hizo ambas películas, fue inusualmente inconsistente. “Five Nights at Freddy’s 2” y “Black Phone 2” ayudaron a la compañía a retomar el rumbo, pero necesita ofrecer nuevas franquicias en lugar de solo prestar servicios a las antiguas.

Calificación: B+

Warner Bros.

Máximos: “A Minecraft Movie” ($958 millones contra un presupuesto de $150 millones), “Sinners” ($367 millones contra un presupuesto de $90 millones), “Final Destination Bloodlines” ($315 millones contra un presupuesto de $50 millones), “F1: The Movie” ($631 millones contra un presupuesto de más de $250 millones liderado por Apple), “Superman” ($616 millones contra un presupuesto de $224 millones), “Weapons” ($268 millones contra un presupuesto de $38 millones) presupuesto)

Mínimos: “Mickey 17” (133 millones de dólares frente a un presupuesto de 118 millones de dólares), “The Alto Knights” (10 millones de dólares frente a un presupuesto de 50 millones de dólares), “Una batalla tras otra” (204 millones de dólares frente a un presupuesto de 140 millones de dólares)

Conclusiones: Es el regreso del año. Después de un final difícil para 2024 (“Joker: Folie à Deux”, ¿alguien?) y un comienzo difícil para 2025 (“Mickey 17” y “The Alto Knights” fueron bombas caras), el estudio se recuperó a la antigua usanza: apostando por directores audaces y nuevas ideas en un momento en que los reinicios y las secuelas reinan. Siete estrenos consecutivos, desde la adaptación de un videojuego “A Minecraft Movie” y el thriller de vampiros “Sinners” de Ryan Coogler hasta el drama deportivo dirigido por Brad Pitt “F1: The Movie” y el misterio de género de Zach Cregger “Weapons”, se estrenaron por encima de los 40 millones de dólares a nivel nacional. una primera vez en la historia de Hollywood. Aunque la comedia de aventuras de Paul Thomas Anderson «One Battle After Another» no corre peligro de obtener ganancias con su considerable presupuesto de 140 millones de dólares, la película superó la marca de los 200 millones de dólares y logró un hito al llevar al público adulto a los cines para disfrutar de una película original. Además, “One Battle” podría ser valiosa más allá del balance como una de las principales candidatas al Oscar. Podría ser Warner Bros.’ el año pasado como estudio independiente. Si ese es el caso, se apagó con fuerza.

Calificación: A

A24

Máximos: “Materialists (104 millones de dólares frente a un presupuesto de 18 millones de dólares), “Bring Her Back” (39 millones de dólares frente a un presupuesto de 10 millones de dólares), “Friendship” (16,5 millones de dólares tras ser adquirida por 3 millones de dólares), “Eternity” (27 millones de dólares frente a un presupuesto de 12 millones de dólares)

Mínimos: “The Smashing Machine” ($21 millones contra un presupuesto de $50 millones), “Eddington” ($13 millones contra un presupuesto de $25 millones), “The Legend of Ochi” ($4,9 millones contra un presupuesto de $10 millones), “Warfare” ($33 millones contra un presupuesto de $20 millones), “Death of a Unicorn” ($15 millones contra un presupuesto de $15 millones)

Conclusiones: El estudio independiente está tratando de jugar con los grandes yendo más allá de sus raíces de bajo presupuesto. Pero descubrió por las malas que gastar más dinero no siempre genera mayores ganancias. “The Smashing Machine” de Benny Safdie, que presenta una actuación de cambio de ritmo de Dwayne “the Rock” Johnson como un luchador de MMA con problemas, fue demasiado oscura para los fanáticos del actor y no logró obtener la aclamación de la crítica que necesitaba para atraer a audiencias artísticas. Ah, y su producción costó 50 millones de dólares y su comercialización, millones más, una de las bombas más grandes del año. Lo mismo ocurrió con “Eddington” de Ari Aster, una sátira política ambientada durante la COVID que descubrió que la mayoría de los cinéfilos preferirían olvidar la pandemia. A24 obtuvo un puntaje con “Materialists”, una comedia romántica estrellada de Celine Song que se convirtió en un verdadero éxito generalizado. Y tiene la oportunidad de terminar las cosas con una nota alta con “Marty Supreme”, un drama de tenis de mesa protagonizado por máquina exagerada de un solo hombre Timothée Chalamet. Si obtiene puntuación, A24 merece un crédito extra.

Calificación: B-