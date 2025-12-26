Jacarta – Portavoz del Ministerio de Comercio PorcelanaHe Yongqian, bloqueo menentang aceite Venezuela y confiscación petrolero el país, porque podría perturbar los mercados energéticos mundiales y plantear riesgos de seguridad.

«Las interceptaciones arbitrarias de petroleros de otros países no sólo perturban los mercados energéticos internacionales, sino que también podrían plantear otros riesgos de seguridad», afirmó el viernes 26 de diciembre de 2025.

Dijo que China se opone firmemente al abuso de sanciones unilaterales y de «jurisdicción de largo alcance». Dijo que esto se refiere a las acciones de un país para expandir su autoridad legal a otros países.

«Venezuela y otros países tienen pleno derecho a llevar a cabo la cooperación comercial y económica en el marco del derecho internacional. Esto es normal, razonable y legal, y debe ser respetado», afirmó.

El 17 de diciembre, el presidente COMOdonald Triunfo declaró al gobierno venezolano una «organización terrorista extranjera» y anunció un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que se dirigen a Venezuela o salen de ella.

Trump también dijo que Estados Unidos no permitiría que «un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras u otros activos, los cuales deben ser devueltos a Estados Unidos».

Estados Unidos sostiene que su presencia militar en la región del Caribe tiene como objetivo erradicar el narcotráfico. Desde principios de septiembre, Trump ha autorizado ataques a barcos sospechosos de estar involucrados en el narcotráfico frente a las costas de Venezuela.

En noviembre, Trump dijo que el liderazgo del presidente venezolano Nicolás Maduro pronto terminaría. Pero enfatizó que su país no tenía intención de ir a la guerra con Venezuela.

Venezuela considera la acción estadounidense como una provocación para alterar la estabilidad regional y una violación del acuerdo internacional sobre el estatus del Caribe como región desmilitarizada y libre de armas nucleares.