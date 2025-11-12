LuckyChap de Margot Robbie lanza una empresa internacional con Mediawan

LuckyChapEl productor de “Barbie” y “Saltburn” está lanzando LuckyChap International, una compañía de cine y televisión con sede en Londres. Establecida como una empresa conjunta con Mediador Group, inversor en Plan B y See-Saw Films, la nueva entidad estará dirigida por Mona Qureshi y Tanya Qureshi. La compañía operará oficialmente en el Reino Unido y Europa, produciendo proyectos internacionales de cine y televisión. Abre sus puertas en enero.

Mona Qureshi se une después de trabajar como directora de series con guión en Netflix Reino Unido. Tanya Qureshi actuó recientemente como editora comisionada de drama en la BBC. Las hermanas serán codirectoras internacionales y aportarán una extensa red de relaciones con talentos creativos que han trabajado en programas tan aclamados como “I May Destroy You”, “The Night Manager”, “Adolescent” y “Too Much”, entre muchos otros. El dúo supervisará las operaciones creativas y diarias de la nueva empresa, con un enfoque principal en la televisión. LuckyChap formará un equipo más amplio en cine y televisión en los próximos meses. La organización del Reino Unido trabajará en asociación con el equipo estadounidense de LuckyChap. La empresa está dirigida por Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara y Milan Popelka.

«Siempre hemos compartido un profundo amor por contar historias, por lo que construir algo juntos en LuckyChap parece un sueño», dijeron Mona Qureshi y Tanya Qureshi en una declaración conjunta. «Como hermanas, nos hemos animado unas a otras a lo largo de nuestras carreras individuales, y ahora podemos combinar todo lo que hemos aprendido para hacer crecer este próximo capítulo, literal y figurativamente, lado a lado. El equipo de LuckyChap son defensores apasionados de voces distintivas e ideas audaces, y estamos encantados de ser parte de la expansión de esa misión a nivel internacional. Es raro encontrar una empresa que lidere con tanto corazón y picardía; estamos ansiosos por unirnos a sus filas y continuar construyendo con ese espíritu».

LuckyChap se ha consolidado como el hogar de destacados talentos creativos. Sus películas también incluyen ganadoras de premios como “I, Tonya” y “Promising Young Woman”, y en televisión produjo las series limitadas nominadas al Emmy “Maid” y “Sirens”. Recientemente concluyó la producción del próximo drama de Megan Park, “Sterling Point”, y se reunió con la autora de “Saltburn” y “Promising Young Woman”, Emerald Fennell, en su próxima película, “Cumbres Borrascosas”. La compañía dijo que las películas producidas por la nueva empresa «reflejarán el ADN característico de LuckyChap» y «estarán orientadas a aprovechar las voces únicas que trabajan en el Reino Unido y Europa». La medida también se produce en un momento en que el Reino Unido se ha convertido en un importante centro de producción de películas y programas, así como en la fuente de éxitos de moda como “Adolescent”.

«Lanzar LuckyChap en el Reino Unido y Europa ha sido uno de nuestros objetivos durante mucho tiempo y sentimos que hemos logrado la alquimia perfecta con este equipo», dijeron los socios de LuckyChap en un comunicado. «Combinar la pasión de Mediawan por fomentar una gran narración y sus capacidades estratégicas de gran alcance, con el increíble liderazgo creativo de Mona y Tanya Qureshi, se siente instintivamente como una forma innegable de catapultar este viaje. Cada aspecto de esta asociación internacional se siente alineado creativa, cultural y operativamente, impulsando la misión principal de LuckyChap de empoderar a los narradores de manera creativa y estratégica. La rica e histórica experiencia de Mona y Tanya en esta industria habla por sí mismo y no podríamos estar más emocionados de trabajar con ellos y nuestros amigos de Mediawan para construir algo especial”.

Lanzado en 2015 por Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel y Matthieu Pigasse, Mediawan tiene su sede en Francia y se ha consolidado como uno de los estudios independientes más grandes de Europa. Produce más de 400 títulos cada año entre dramas, sin guión, documentales, cine y contenido original animado a través de 80 sellos de producción que operan en 14 países. Estos incluyen Miraculous Corp., Palomar, Leonine Studios, Chapter 2 y Chi-Fou-Mi.

«Estamos encantados de apoyar a los talentosos equipos de LuckyChap en este nuevo y fundamental paso de su desarrollo. En Mediawan, desde nuestra creación, nuestra misión siempre ha sido defender la excelencia creativa y las historias sobresalientes de los mejores talentos de todo el mundo», dijo Capton en un comunicado en nombre de Mediawan. «Esta asociación encarna perfectamente nuestras ambiciones de crecimiento global, especialmente a través de la creación de colaboraciones estratégicas e innovadoras. Su presencia en el Reino Unido, que es un verdadero puente entre las industrias creativas de América y Europa, bajo el liderazgo del aclamado dúo Mona Qureshi y Tanya Qureshi, nos abrirá nuevas oportunidades para seguir produciendo contenido premium y compartiéndolo con una amplia audiencia. Como estudio líder en Europa, estamos emocionados de poder ofrecer a LuckyChap nuestra experiencia y conocimientos para apoyar su crecimiento y creatividad”.

La asociación estratégica y la inversión surgieron de conversaciones en curso entre LuckyChap y Mediawan Group. La empresa es propiedad mayoritaria de LuckyChap y está controlada por Mediawan, que tiene una participación minoritaria.

Mona Qureshi comenzó su carrera como asistente en BBC Films a finales de los 90, donde permaneció como ejecutiva de desarrollo de varios títulos. Continuó trabajando en desarrollo y producción para Ruby Films y The Ink Factory. Sus créditos incluyeron los largometrajes “Brick Lane” para FilmFour, “The Other Boleyn Girl” para Sony/BBC, “Small Island” para BBC Drama y la adaptación ganadora del premio Emmy de Susanne Bier de “The Night Manager” de John le Carré en 2015. Al regresar a BBC Drama como editora comisionada para Inglaterra en 2017, fue responsable de una cartera diversa de programas que incluyen: “The Little Drummer Girl” de Chan Wook Park, “Les Misérables” La ganadora del premio BAFTA “Sitting In Limbo”, “A Adecuado Boy” de Mira Nair, “This Is Going To Hurt”, protagonizada por Ben Whishaw, “The Responder”, protagonizada por Martin Freeman y “The English” de Hugo Blick. En 2022, se mudó al equipo de series originales de Netflix Reino Unido para liderar la lista de dramas dirigidos por socios. Ha visto una gran variedad de títulos hasta su debut en Netflix, incluidos «Adolescent», «Dept Q» del escritor y director Scott Frank, «Too Much» de Lena Dunham y las películas «Joy» y «Steve».

Tanya Qureshi se encuentra actualmente en la BBC como editora encargada de dramas, donde trabaja en una serie de temas que incluyen la recientemente estrenada “Riot Women” de Sally Wainwright y la próxima “Waiting for the Out” de Dennis Kelly, así como las comedias “Ludwig”, “Amandaland” y la próxima “Can You Keep A Secret?” con Dawn French. Antes de esto, Tanya Qureshi fue jefa de comedia en la BBC durante cuatro años, donde estuvo a cargo de la estrategia del departamento, dando forma a la lista y administrando los presupuestos. Antes de unirse a la BBC, Tanya Qureshi trabajó en la compañía de producción Varios Artistas, ganadora del premio BAFTA, gestionando una extensa lista de escritores e intérpretes nuevos y experimentados, además de producir series como «Dead Pixels» de Jon Brown y, más notablemente, «I May Destroy You» de Michaela Coel.