La BRI se preocupa por fortalecer la infraestructura sanitaria mediante la distribución de cientos de unidades de ambulancia en toda Indonesia

Yakarta, VIVA – En línea con el impulso del Día Nacional de la Salud 2025 que se celebra cada 12 de noviembre, BRI a través del programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL) BRI se preocupa continúa fortaleciendo su compromiso de apoyar la distribución equitativa de la infraestructura de salud.

Una manifestación concreta de este compromiso es mediante la distribución de asistencia de ambulancia a varios centros de salud en toda Indonesia.

BRI Peduli ha distribuido 637 unidades de ambulancia a varios centros de salud.

En los últimos tres años, BRI Peduli ha distribuido 637 unidades de ambulancia a diversos centros de salud, como centros de salud comunitarios, clínicas y hospitales regionales en toda Indonesia.

En particular, en 2025 el número de ambulancias distribuidas por BRI Peduli se registrará en 200 unidades.

El secretario corporativo de BRI, Dhanny, reveló que la distribución de asistencia de ambulancia BRI Peduli no solo amplía el alcance de los servicios de salud, sino que también garantiza que las personas en varias regiones, especialmente en áreas remotas, puedan obtener acceso a ayuda de emergencia de manera rápida y oportuna.

Las ambulancias desempeñan un papel crucial en el sistema de atención sanitaria. Este vehículo es la primera sala de acción para que el personal médico brinde asistencia de emergencia a los pacientes antes de llegar al hospital. «Por lo tanto, la distribución de asistencia de ambulancia por parte de BRI Peduli no sólo es significativa como proporcionar instalaciones físicas, sino también una manifestación concreta de preocupación por la humanidad y apoyo al desempeño del personal médico que está a la vanguardia en el manejo de pacientes de emergencia», dijo.

La distribución de esta ayuda es también una forma concreta del compromiso de la BRI de fortalecer la resiliencia del sistema nacional de servicios de salud. En el futuro, la BRI seguirá desempeñando un papel estratégico en la construcción de un acceso inclusivo a los servicios de salud y el fortalecimiento de la calidad de vida del pueblo indonesio.

Dhanny también enfatizó que la distribución de la ayuda de BRI Peduli está en línea con el compromiso de la compañía de apoyar el punto 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a saber, la buena salud y el bienestar, así como de apoyar a Asta Cita del Gobierno en la creación de una nación saludable, inteligente y empoderada.

En otra ocasión, el director de RSU Aisyiyah Muntilan, Java Central, Dr. Dwi Ambarwati, MARS, como beneficiario de la asistencia de ambulancia de BRI Peduli, agregó que la presencia de ambulancias de BRI Peduli ha ayudado a los trabajadores de la salud a realizar de inmediato las primeras acciones de rescate y ha aumentado las posibilidades de seguridad de los pacientes en situaciones críticas.