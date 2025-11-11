Los Ravens siguen ascendiendo en los rankings de poder de la NFL después de la tercera victoria consecutiva

Getty

El Cuervos de Baltimore están regresando a la contienda por los playoffs, y los rankings de poder de la NFL están comenzando a reflejarlo. Después de una victoria como visitante por 27-19 sobre Vikingos de Minnesota en la Semana 10, los Ravens extendieron su racha ganadora a tres juegos y ganado elogios de analistas nacionales que dicen que Baltimore luce más equilibrado y peligroso que durante toda la temporada.

A través de múltiples medios, los Ravens aterrizaron cómodamente en la mitad superior de la liga, con clasificaciones que van del No. 10 al No. 19. Su aumento ha sido alimentado por una defensa dominante, una más sana Lamar Jacksony el tipo de recuperación al final de la temporada que podría convertirlos una vez más en contendientes legítimos de la AFC Norte.

Ravens Defense y Lamar Jackson encienden el rally de mitad de temporada

MINNESOTA SE ENCONTRÓ CON EL SEGADOR. BALTIMORE VIAJA DE NUEVO. NOS MUEVEMOS.

La defensa de Baltimore ha ocupado un lugar central durante la reciente buena racha del equipo. De acuerdo a ESPN Jamison Hensley, un cambio clave se produjo cuando los Ravens acercaron al safety Kyle Hamilton a la línea de golpeo en la Semana 6. “Desde que Baltimore acercó a Hamilton a la línea de golpeo, los Ravens han sido una de las mejores defensas de la liga”, escribió Hensley. “Baltimore ha cedido un promedio de 14,5 puntos en los últimos cuatro partidos, lo que lo sitúa en el tercer lugar en la clasificación. NFL en ese lapso”.

Ese cambio defensivo le ha dado a Jackson y a la ofensiva espacio para respirar. NFL.com Eric Edholm le dio crédito a la defensa por estabilizar al equipo cuando la ofensiva no estaba funcionando a toda máquina. «Los últimos cuatro partidos han supuesto una mejora notable», escribió. “Esa unidad ayudó a recoger Lamar Jackson and Co. cuando la ofensiva se estaba estancando en la zona roja. Es bueno saber que los Ravens no necesitan ser perfectos ofensivamente”.

Ofensivamente, los Ravens se están inclinando hacia el equilibrio. deportes ilustradosConor Orr los clasificó en el décimo lugar, el puesto más alto del equipo en la semana, y dijo que su crecimiento en ambos lados del balón ha sido impresionante. «Durante las últimas dos semanas, los Ravens son octavos en eficiencia ofensiva y sextos en defensa total», escribió Orr. «Este equipo de Baltimore es un tren desbocado y realmente no necesitaba entrar en su ofensiva en una victoria sobre Minnesota».

Baltimore avanza hacia la contienda por la AFC Norte

Con un calendario favorable por delante, que incluye enfrentamientos contra los Cleveland Browns, Jets de Nueva Yorky Cincinnati Bengals – los Ravens están posicionados para dar un paso serio hacia la corona de la AFC Norte. Informe de blanqueadorBrent Sobleski de ‘s señaló que el aumento de mitad de temporada de los Ravens podría sacudir la clasificación divisional. «Los Ravens han construido una racha ganadora de tres juegos desde su descanso», dijo Sobleski. “Considerando el próximo calendario de Baltimore, podría superar a Pittsburgh antes de que los dos equipos se enfrenten en la Semana 14”.

El timbre Diante Lee se hizo eco de ese sentimiento, pero advirtió al equipo contra la complacencia. «El único problema: en juegos contra oponentes inferiores, los Ravens generalmente pierden la concentración y juegan al nivel de la competencia», dijo Lee. «Si este avance hacia los playoffs es real, será mejor que veamos algunas explosiones durante el resto de noviembre».

Mientras tanto, Yahoo Deportes‘ Frank Schwab argumentó que el historial de los Ravens no le dice al lleno historia. «Los Ravens tienen sólo 4-5 pero, de manera realista, deberían estar entre los 10 primeros de esta clasificación», escribió Schwab. «Sería un shock si los Ravens no ganan la AFC Norte, quizás por varios juegos».

El corredor veterano Derrick Henry también ha sido una fuerza estabilizadora desde que se unió al equipo. con un promedio de más de 100 yardas desde la línea de golpeo por juego en las últimas dos semanas, según EE.UU. hoy Nate Davis. «Otra señal alentadora para un equipo que rápidamente está ganando impulso», dijo Davis.