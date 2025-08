Los primeros pasos ‘se quedan en la cima de la taquilla del Reino Unido, Irlanda

Disney’s «Los cuatro fantásticos: primeros pasosSegún ComScore, de la parte superior de la taquilla del Reino Unido e Irlanda por un segundo fin de semana, agregando £ 3 millones ($ 4.1 millones) y trayendo su total a £ 15.3 millones ($ 20.4 millones), según ComScore.

Paramount «»La pistola desnuda«Reboot abrió en segundo lugar con $ 2.4 millones, mientras que Universal» «Los malos 2«Permaneció en tercer lugar en su marco de segundo año con $ 1.7 millones, lo que lleva su total acumulativo a $ 6.5 millones. Mientras tanto,», «Renacimiento mundial jurásico«Continuó su sólida carrera, ganando $ 1.6 millones en tomas de quinto marco, elevando su total a $ 41.9 millones.

Warner Bros. ‘ «Superman» agregó $ 1.6 millones en su cuarta semana por un cultivo de $ 32.1 millones. Close atado en el sexto lugar estaba el horror de Sony «Traing Her Back», que debutó con $ 1.6 millones después de avances previos limitados.

El exitoso romance de Bollywood de Yash Raj Films, «Saiyaara» continuó su trayectoria ascendente, tomando el séptimo lugar con $ 649,168, aumentando su total a $ 2.7 millones.

«F1» siguió en el octavo lugar con $ 645,076, empujando su total de seis semanas a $ 27.5 millones, mientras que los «Pitufensios» de Paramount agregaron $ 469,128 en su tercera salida por un total de $ 5 millones.

En el décimo lugar estaba la comedia en idioma Punjabi «Chal Mera Putt 4», con un lanzamiento de $ 358,826 a través de Rhythm Boyz Entertainment.

Dos principales títulos de estudio presentan los nuevos lanzamientos de esta semana. Warner Bros. desatará las «armas» el viernes 8 de agosto, una película de terror que se abre en más de 300 ubicaciones. Mientras tanto, Disney revive su magia familiar con «Freakier Friday», un nuevo capítulo en la franquicia de comedia de Body-Swap.

El «sentido y sensibilidad» de Ang Lee vuelve a la pantalla grande en una reedición del 30 aniversario a través de Park Circus, jugando en más de 100 cines. Vértigo está abriendo el drama de Julien Colonna-desburador «The Kingdom».

«Can’t Look Away» es un documental de Dartmouth Films que explora la relación de la sociedad con las redes sociales, mientras que «Young Hearts» de Pecadillo Pictures es un drama de la mayoría de edad. El evento de un día de MusicFilMnetwork «The Rise and Fall of the Clash-Redux» celebra la legendaria banda punk y la lanzamiento de Trafalgar trae «#runseokjin_ep.tour en Amsterdam: Visual en vivo», una película de conciertos con el miembro de BTS Jin.

«Marlee Matlin: ya no solo» de Dogwoof, un retrato documental de la aclamada actriz y activista sorda, también se une a la pizarra, mientras que «Stans» de Trafalgar revela la conexión personal de un superfan con el rapero Eminem.