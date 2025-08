PSI se llama el estímulo de la apertura sobre la elección de Ketum, PDIP todavía descansa en el carisma de Megawati

Yakarta, Viva – Dos fiestas políticoa saber, el Partido de la Lucha demócrata indonesio y el Partido Solidario de Indonesia (PSI), acaba de celebrar un Congreso del partido en un momento cercano.

Pero, ambos muestran un sistema interno contrastante. PSI eligió al presidente general abiertamente con el sistema de votación One Man One, mientras Pdip Sigue usando el mecanismo de aclamación. Respondiendo a esto, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas (FISIP) de Slamet Riyadi University (Unisri) solo, Herning Suryo, evaluó que la diferencia refleja la cultura política que todavía está muy influenciada por patrones de patrocinio, especialmente en el cuerpo PDIP.

«Si PSI aún no tiene un líder tan fuerte como Megawati cuyo carismático sigue siendo muy fuerte. Además, todavía estamos en la cultura patrón. Por lo tanto, la cultura patrononal es una cultura que coloca modelos a seguir o patrón, todavía se sigue.

PSI cambia el logotipo antes del Congreso en Solo

Aunque reconocieron muchos cuadros PDIP que tienen la capacidad y la capacidad, Herning evaluó que no había nada lo suficientemente fuerte como para asumir la posición de los líderes del partido.

«Lo que todavía desea PDIP es un líder que tiene un líder carismático, a saber, que todavía tienen historia, todavía están relacionados con el viaje histórico de los partidos políticos en sí», dijo.

Mientras tanto, Herning evaluó que PSI estaba construyendo una base como un partido abierto, algo que dijo que era positivo en el desarrollo de la democracia.

«Esto es algo bueno en una democracia. Esto es bueno», dijo.

Pero agregó que el éxito de la estrategia aún debe ser probado por respuestas públicas.

«El problema es exitoso o no, se puede ver desde la respuesta pública si el partido abierto se convierte en una etiqueta fuerte, debe ser probada», dijo.

Herning enfatizó que para mantener la identidad como un partido abierto, PSI debe ser consistente en el cuidado de la cultura, uno de los cuales es continuar implementando el sistema de votos One Man One en la elección del Presidente General. Con respecto a la necesidad de cifras carismáticas para atraer a los votantes, Herning dijo que no era demasiado dominante en el contexto de PSI.

«Sí, en realidad no es dominante, porque este es el contenido de las personas Tiempo. Es precisamente entonces PSI debe diseñar una estrategia que se ponga en una fiesta abierta «, dijo Herning.

Según él, los jóvenes ahora tienen una actitud más crítica y prestarán atención a muchos aspectos antes de decidir unirse a los partidos políticos. Por lo tanto, se aconseja a PSI que siga siendo consistente para convertirse en una parte inclusiva y receptiva a los problemas sociales.

«Si sigue siendo consistente como una fiesta abierta y parece que el objetivo de la generación más joven, sí, PSI debe estar abierto. No se convierte en una fiesta cerrada y no es acomodante con algunos problemas sociales», dijo Herning.

Cuando se le preguntó sobre la decisión de Megawati de continuar simultáneamente la posición del Presidente General en medio de las muchas figuras potenciales en el cuerpo PDIP, Herning enfatizó nuevamente la influencia de la cultura patrononal en el partido.

«PDIP todavía necesita a la madre de Mega debido a su carisma. Y podemos ver cómo el viaje de los partidos políticos PDIP en el pasado y el período actual. Por lo tanto, porque el PDIP todavía se está adheriendo al liderazgo, entonces la madre de Mega YA todavía es necesaria debido a su carismático», dijo.

Incluyendo la posición del Secretario General del Partido, según él, no ha habido una regeneración significativa a pesar del potencial.

«Por lo tanto, es extraordinario, esto es realmente extraordinario. Lo que es seguro es positivo y negativo. Si siempre es, no hay regeneración, sí, debe haber un positivo negativo», dijo.