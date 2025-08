Los Medias Rojas hacen un nuevo anuncio sobre Dustin May

Para el Medias Rojas dirigido a la MLB Fecha límite de comercio, hubo pocos indicios de que el tipo con el que esperaban salir fue su solitaria adquisición de lanzadores iniciales Dustin MayEl ex prospecto de los Dodgers, que fue el titular más joven del día de inauguración, en casi 40 años en 2020. May ha hecho poco nota desde que, aparte de someterse a una cirugía de Tommy John en 2021, y tener una segunda cirugía de Tommy John dos años después.

May hizo su debut en la MLB en 2019 y en seis temporadas después de eso, hizo solo 34 aperturas y lanzó 191.2 entradas. De nuevo: en seis años.

El movimiento recuerda a la temporada pasada, cuando los Medias Rojas sacaron a un lanzador de las manos de los Dodgers en la fecha límite, James Paxton. Finalmente, Paxton hizo dos aperturas para Boston, luego se lesionó la pantorrilla en la primera entrada de su tercer inicio y no ha lanzado en las grandes ligas desde entonces.

Dustin puede publicar una efectividad de 4.85

Esperamos que las cosas vayan mejor para mayo.

Hasta ahora, 2025 ha sido la primera temporada completa saludable de May, y los resultados han sido menos que estelares. Mayo es 6-7 en la temporada con una efectividad de 4.85 y un látigo de 1.34. Incluso para un equipo de los Dodgers que sufrió una serie de lesiones decepcionantes esta temporada, la temporada de May fue lo suficientemente decepcionante como para que el equipo lo dejara ir.

Por que se quejen, los fanáticos de los Medias Rojas simplemente tendrán que acostumbrarse al hecho de que May es el único premio inicial que Craig Breslow podría encontrar esta semana. Por lo tanto, hay pocas opciones más que esperar que pueda atrapar una racha caliente, y descubrir cuándo podría comenzar esa racha caliente.

Marque Down: May debería debutar para los Medias Rojas el miércoles contra Kansas City.

Medias rojos Mantenga a Lucas Giolito el domingo

Originalmente, May fue acumulado como el titular del domingo por la tarde en el final de la serie contra los Astros, pero el equipo retrocedió y, en cambio, decidió esperar en mayo porque los Medias Rojas no querían interrumpir el ritmo del lanzador programado del domingo, Lucas Giolito.

«El debut de los Medias Rojas de Dustin May será el miércoles contra los Reales, dijo Alex Cora. Lo empujaron de regreso del domingo originalmente programado porque habría significado demasiados días libres para Lucas Giolito», Tim Healey del Globe Publicado en Bluesky. «Garrett Crochet lanzará el martes, dijo Alex Cora. (Y Brayan Bello el lunes)».

Medias Rojas esperando mayo, Criswell agregue profundidad

La receta de May para el éxito es bastante obvia, si puede mantenerla: no camine a los bateadores. May cede 3.7 caminatas por nueve entradasEntre los peores titulares del béisbol. Cuando cede dos o menos caminatas, lo que ha hecho 10 veces este año, su era es 4.01. Cuando cede tres caminatas, ese número globa a 5.91.

Aún así, los Medias Rojas necesitan desesperadamente que pueda funcionar. El equipo terminará el año sin tres miembros de rotación esperados, Tanner Houck, Kutter Crawford y Hunter Dobbins, y no parece tener mucha fe en las piezas profundas Kyle Harrison y Richard Fitts.

Sin embargo, algunas buenas noticias: Cooper Criswell Fue brillante en la victoria de Boston sobre los Astros el viernes, con 7.0 entradas y permitiendo solo una carrera en siete hits en la victoria 2-1.