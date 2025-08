La actualización de transferencia de Benjamin Sesko to Man United surge en medio del plan fresco de Ollie Watkins

Las últimas noticias y rumores de la transferencia del Manchester United en medio de su objetivo de firmar a Benjamin Sesko.

Man Utd sigue siendo una transferencia para Benjamin Sesko de RB Leipzig. (Imagen: Maja Hitij/Getty Images)

Manchester United hizo un logro impresionante contra la AFC Bournemouth en su salida más reciente para la temporada, con una victoria por 4-1 en Chicago.

Rasmus Hojlund inició ese objetivo, con Patrick Dorgu, Amad y Ethan Williams, quienes también encuentran el fondo de la red. El único ataque en la exhibición fue el gol de Matthijs de Ligt, pero eso hizo poco para amortiguar el estado de ánimo después de tal exhibición.

En las noticias de transferencia, el enfoque más importante de United for the Summer Window ahora se usa para Benjamin Sesko de RB Leipzig. El club fortalece su persecución por el líder de Eslovenia que se dio cuenta de que la búsqueda de Ollie Watkins probablemente sería infructuosa.

A continuación se muestran algunos de los titulares de United más nuevos, así como una vista de cada uno;

Newcastle ‘decisión’

El Daily Mail informa que Newcastle recurre a Watkins y la estrella de Brentford, Yoane Wissa, en medio de la búsqueda de United de Sesko. Las Urracas están interesadas en el esloveno, pero el interés de United en el jugador parece haber visto a Newcastle recurrir a otros goles.

Es en medio de la situación problemática de Alexander Isak en el parque de St James. Liverpool presentó una oferta inicial de más de £ 100 millones para el sueco, que ha sido rechazada.

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Aunque Newcastle mira a Watkins y Wissa no significa necesariamente que ya no sigan un movimiento para Sesko, esto puede indicar que pueden no aceptarlos a través de United.

«Representaría un nuevo golpe para el North East Club que ya ha perdido varios goles grandes este verano. Mientras tanto, United mirará una ventana impresionante si puede hacer que Sesko, un nuevo centrocampista y un portero y un portero antes de que se cierre el 1 de septiembre. Todo eso dependerá de la venta».

Sesko -pronunciación

El director de reclutamiento, Christopher Vivell, trabajó con un joven Sesko durante su tiempo en RB Salzburg y el Internacional de Eslovenia claramente causó una impresión inmediata. En su análisis del joven de 22 años, Vivell afirmó que Sesko tiene todos los atributos para convertirse en uno de los jugadores principales del mundo.

«Benjamin Sesko es uno de los mejores talentos jóvenes del juego, y tiene un gran potencial para convertirse en un jugador superior», dijo Vivell, de Bundesliga.com. Tiene todas las cualidades para hacer eso. Es extremadamente rápido, tiene un gran salto sobre él y es fuerte en el aire.

«Benjamin es un verdadero goleador, que es móvil y técnicamente fuerte a pesar de sus 1.95 m (6 pies 4 pulgadas). Sus habilidades lo convierten en un jugador especial con un perfil especial».

Isaac Seelochan de Manchester Evening News dice: «Sesko ciertamente tiene todas las características físicas para tener éxito en la Premier League. La pregunta sería si podría manejar esa presión para ser el no. 9, algo que muchos jugadores han detenido para él».

