Leopardo rescatado de la trampa de los pies de la caza en Pune’s Daund







Un leopardo femenino fue rescatado de manera segura de una peligrosa trampa para el pie de caza en un campo de caña de azúcar en la aldea de Nangaon en Daund Taluka del distrito de Pune en MaharashtraLas autoridades dijeron el viernes.

La operación de rescate fue realizada por los esfuerzos conjuntos del Departamento Forestal de Pune y el equipo de RESQ CT.

Esta es la tercera instancia de un leopardo que se encuentra atrapado en una trampa para el pie de caza en la región de Daund en los últimos tres años, planteando serias preocupaciones sobre el uso continuo de métodos ilegales y peligrosos, dijo un funcionario.

El incidente fue reportado por primera vez a las 10 am por Aniket Shinde, Sarpanch de Nangaon Village, quien inmediatamente informó al oficial de Range Forest Rahul Kale y al equipo de Resq. El personal del departamento forestal de la gama Daund y los miembros del equipo local de RESQ CT llegaron a la ubicación a las 11:00 a.m., seguido de la unidad de respuesta rápida de Resq CT desde Pune a las 12:30 p.m.

La hembra adulta leopardoSe estima que tenía aproximadamente seis años, se encontró con la pierna delantera izquierda apretada en una trampa para el pie de hierro. Estaba visiblemente agotada, probablemente por luchar durante la noche. El leopardo fue inmovilizado y extraído de forma segura antes de la 1:15 pm, con la estabilización de campo inmediata llevada a cabo por el Dr. Kalyani Thakur, dijo el funcionario.

El Dr. Kalyani Thakur, veterinario senior de Resq CT, quien dirigió la respuesta médica en el sitio, declaró: «La extremidad estaba estrechamente restringida, con un trauma considerable a la pierna, y las radiografías detalladas se llevarán a cabo para evaluar la gravedad de las lesiones. El leopardo se ha admitido al Centro de tratamiento de tránsito de vida silvestre, Bavdhan, Pune, y ahora está bajo la observación de medicina cercana».

Mahadev Mohite (IFS), Adjunto Conservador de Bosques (Territoriales), Pune Division, condenó fuertemente el uso de dichos dispositivos, «las trampas de los pies no solo son inhumanos, sino que estrictamente ilegales bajo la Ley de Vida Silvestre (Protección), 1972. Instamos a las comunidades locales a informar cualquier actividades de tales actividades al departamento forestal para que las medidas de inmediato y apropiadas se puedan tomar una inversión oficial en el Investigación de Investigation in Inciding Wayway y We Authing Ating Way -Weway a Identifying to the Forest. en esto. «

Enfatizando la importancia de la respuesta conjunta, Tuhin Satarkar, Director – Manejo de la Vida Silvestre, Resq CT, dijo: «Este rescate subraya la efectividad de la respuesta colaborativa de la vida silvestre. Comunicación oportuna entre el liderazgo de la aldea, el personal del departamento forestal y nuestros equipos de rescate aseguró que el animal recibiera atención y atención urgente».

Según los funcionarios, incluidas las personas involucradas en la operación de rescate, Bosque DEPARTMENT DAUND RAIN, RAHUL KALE (Rang Forest Officer), Yogita Veer (Round Officer), Sonal Chavan (Forest Guard) and from RESQ Charitable Trust Team – Tuhin Sattarkar, Amit Todkar, Nachiket Awadhani, Shreyas Kamble, Abhilash Bansod, Dr. Kalyani Thaur, Sagar Shinde, Prajwal Gaikwad and A Local Rescuer – Govind Shelar (Shirur).

«El leopardo se está sometiendo a una evaluación médica detallada en el Centro de Tratamiento de Tránsito de Vida Silvestre en Bavdhan, Pune», dijo un funcionario.





