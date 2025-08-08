Storm Lancers, IRE (Roundup de noticias de juegos)

Harold Ryan, el ex jefe de «Halo» y el fabricante de «Destiny» Bungie, ha presentado los dos primeros juegos provenientes de su nuevo desarrollador de videojuegos independientes, Probablemente Monsters.

El par de títulos incluye «Storm Lancers», un juego de pícaros que llega a Nintendo Switch, y «Ire: A Prologue», una experiencia psicológica de terror que llega a Steam y Epic Games Store.

«Storm Lancers» está inspirado en el anime y los dibujos animados de la década de 1980 que presenta peleas con combo y cooperación del sofá. Desarrollado por Jim Veevaert (Microsoft, Zynga) y Seth Thompson (Blizzard), «Storm Lancers» combina el combate fluido con un impulso imparable. Diseñado para mantener el corazón acelerado y los reflejos afilados, el juego ofrece a los jugadores una sensación de aventura constantemente en movimiento. Ambientada en el mundo de Cryptica, los jugadores se estrellan en un planeta vivo construido en torno a una poderosa fuente de magia de realidad. A medida que atraviesan cinco biomas siempre cambiantes, cada salto, corte y Dash los impulsan más profundamente en un mundo vibrante, solo para ser cumplidos por enemigos que se adaptan a cada uno de sus movimientos.

Desarrollado por los veteranos constructores mundiales Matt Case (Bungie, HBO) y CJ Cowan (Bungie), en «IRE: A Prologue», los jugadores navegarán a través de los recuerdos de una joven adolescente llamada Emily, atrapada en un bote en el triángulo de las Bermudas con un monstruo que los cazaba sin problemas. A medida que los jugadores recorren varios recuerdos de su experiencia, comienzan a reconstruir lo que le sucedió a Emily y la tripulación del barco, con cada bucle revelando nuevos secretos y nuevas historias.

Los dos juegos, que se lanzarán este otoño, el turno de Mark Probablemente Monster de años de ser encabezados en el desarrollo (la compañía lanzada en 2019) a traer un producto real al mundo.

«Estos juegos representan la primera expresión pública del enfoque que hemos estado formando detrás de escena», dijo Ryan. «Siempre hemos creído que hay una mejor manera de hacer juegos, uno que apoye la IP original, empodera a los desarrolladores y entregue experiencias memorables a los jugadores. La forma en que les damos vida a los juegos. Hemos tenido que adaptarnos, y estos dos primeros títulos reflejan un modelo que es más enfocado, flexible y sostenible. Este es solo el comienzo y estamos entusiasmados por compartirlos con el mundo».

Vea más noticias de juegos de esta semana en el rodeo a continuación.

Remolques

Electronic Arts (EA) dio a conocer un nuevo trailer para «Battlefield 6» antes de la beta abierta de la franquicia de juegos más grande. El período de prueba se realizará en vivo del 9 al 10 de agosto y del 14 al 17 de agosto.

*

«Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT): Tactical Takedown» se lanzará en Xbox Series X y S y Nintendo Switch el 14 de agosto.

Desde el desarrollador Strange andamios y, en asociación con Paramount Game Studios, «Tactical Socedown» «Reinventa la franquicia con una nueva dirección fuerte, combinando una estrategia basada en turnos y un combate beat-em-up. Con Splinter y Shredder Dead y las tortugas que se acercan a la edad adulta, los actores luchan a través de 20 niveles de evolución, tomando enemigos clásicos, como el clan de los pies, en un viaje en busca de la casa de edad». «

Como parte del lanzamiento de la consola del juego «Modo Remix», que introduce más contenido, más enemigos y una mayor dificultad, estará disponible como una actualización gratuita en PC a través de Steam, e incluida con la versión de la consola.

Dlc/actualizaciones

Life Sim «Inzoi» lanzará su primer contenido descargable el 20 de agosto. Titulado «ESCHE GATEWAY», el DLC estará disponible a nivel mundial y gratuito. Para coincidir con el primer lanzamiento de DLC, el editor de «Inzoi» Krafton lanzará la versión MAC del juego principal «Inzoi» el mismo día, que estará disponible a través de App Store y Steam.

Según Krafton, la actualización «Inzoi» incluirá:

Nuevo mapa: Cahaya-Un escape de la isla del sudeste asiático: inspirado en los trópicos del sudeste asiático, Cahaya introducirá un nuevo entorno vibrante que combina la belleza natural con la vida de la ciudad relajada. Los jugadores podrán explorar tanto una isla principal como una isla turística, disfrutando de actividades como natación, paseos en bote y snorkel, todo mientras personalizan sus zois con atuendos, peinados y decoración de temática tropical.

New Life SIM características en todos los mapas: el DLC gratuito agregará un juego impulsado por el estilo de vida, como agricultura, minería, manualización de gemas y pesca, junto con nuevos vehículos que se encuentran en motocicletas y scooters eléctricos.

Interacciones de personajes mejoradas: nuevos sistemas como reuniones aleatorias, burbujas de pensamiento y acciones cooperativas permitirán a los jugadores crear historias más ricas y momentos emergentes entre Zois.

Sistema y actualizaciones de calidad de vida: mejoras de UI/UX para un juego más suave; Soporte temprano de Gamepad (fase de prueba); Y más de 90 nuevas pistas de música para expandir el paisaje sonoro en el juego.

Fechas de lanzamiento

Electronic Arts anunció que «EA Sport NHL 26» se lanzará el 12 de septiembre en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. La revelación se realizó junto con la presentación de las estrellas de portada: campeón consecutivo de la Copa Stanley, Matthew Tkachuk, junto a su hermano, Brady, y su padre, Keith.

Per EA, «con datos posicionales de borde de la NHL del mundo real (Puck NHL y seguimiento de jugadores) que impulsan el juego, en asociación con la NHL, y un modo reinventado es un modo profesional que sumerge a los jugadores en las apuestas y emociones de reproducir al más alto nivel, ‘NHL 26’, entrega una experiencia inmersiva e intensa para los fanáticos de Hockey en todo el mundo».

*

El desarrollador SMG Studio, el grupo LEGO y las ficciones anunciaron «LEGO Party!» Se lanzará el 30 de septiembre en Steam para PC, Xbox Series X y S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y Nintendo Switch.

*

Blumhouse Games y el desarrollador Gambrinino anunciaron el nuevo nombre «Eyes of Hellfire» se lanzará al acceso temprano a través de Steam el 27 de agosto por $ 9.99 con un descuento de lanzamiento del 10 por ciento por tiempo limitado.

*

El editor Wired Production y el desarrollador Pollard anunciaron el horror psicológico inquietante «Karma: The Dark World» se lanza en Xbox Series X y S el 10 de septiembre.

*

La «Aventura de Samsara» de Atari se lanzará el 4 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series X y S, Xbox One, Nintendo Switch, PC a través de Steam y Gog.

Desde el estudio brasileño de los juegos Ilex, el juego permite a los jugadores «tomar el control del campeón solar, una plutonia muerta larga resucitada por la luz primordial del sol. Encargado de reactivar una misteriosa fortaleza interdimensional, el campeón debe restablecer el equilibrio a los multiversos. A medida que los jugadores luchan a través de una serie de diversos, interconectados biomios y conflictos a los bosshants new Bossings, y lo harán los boss de alineaciones, y lo harán a los boss de alternientes, y lo harán a los boss de alternientes, y lo harán a los boss de los brote de los brezios, y lo mejor. revelando capas más profundas de la enigmática narrativa cósmica del juego «.

Eventos

Wargaming está lanzando un mes de festividades para celebrar el 15 aniversario de «World of Tanks».

«Hace quince años, lanzamos ‘World of Tanks’ con una misión audaz: traer combate de tanques a jugadores como nunca antes», dijo el CEO de Wargaming, Victor Kislyi. «Desde entonces, se ha convertido en algo aún mayor: un pasatiempo digital que une a millones de jugadores dedicados en todo el mundo. Aquí hay las batallas que hemos luchado, las amistades que hemos forjado y los muchos más años más adelante».

Según Wargaming, «Del 8 al 31 de agosto, el equipo de World of Tanks invita a todos los jugadores a unirse a las festividades llenas de regalos, misiones especiales, caídas exclusivas y sorpresas emocionantes».

*

La Fundación de la Copa Mundial de Esports (EWCF) anunció que Hideo Kojima aparecerá tanto en la Copa Mundial de Esports 2025 (EWC) como en la nueva Conferencia Global Sport (NGSC) en Arabia Saudita para discutir el desarrollo de «Muerte Stranding 2: On the Beach». Kojima hablará en la New Global Sport Conference 2025 (NGSC) el 24 de agosto en el Hotel Four Seasons en Riad.

DATOS

Esta semana, YouTube informó que los videos de contenido de Roblox cruzaron 1 billón de vistas en YouTube. Para marcar ese hito, el «Museo Roblox de YouTube» se lanzó en Roblox, una experiencia inmersiva que celebra el impacto cultural y la colaboración entre Roblox y YouTube.

Según YouTube, «Este nuevo espacio virtual, accesible para todos los usuarios de Roblox a partir del 7 de agosto, reconoce a la comunidad creadora que ha dado forma a la cultura en línea. Este museo virtual inmersivo dentro de Roblox está lleno de más de 120 ‘Relicras de Roblox de YouTube’: Milestones de creadores que construyeron esta comunidad».

Nuevos lanzamientos

¡El relanzamiento de «Farlight 84» se puso en marcha esta semana en PC y plataformas móviles!

Según el editor Farlight, «con la actualización oficialmente en la naturaleza, los jugadores ahora pueden explorar una experiencia completamente revisada con un modo en primera persona recientemente introducido, un nuevo mapa, nuevos personajes jugables, gráficos renovados y sistemas de juego básicos rediseñados. Es rápido, está fresco y está listo para jugar, ¡así que un escuadrón!»

Asociación

La Global Gaming League (GGL) ha llegado a acuerdos con múltiples editores de AAA, permitiendo que sus juegos se usen en el juego de la liga y se transmitan a nivel mundial durante la primera temporada de la liga, Szn Zero.

Entre las docenas de juegos incluidos en los acuerdos se encuentran «Tetris», «Trackmania», «Call of Duty», «Tony Hawk Pro Skater», «Brawlhalla», «Tekken» y «Rocket League». Szn Zero comienza con la primera competencia en vivo y transmitiendo en agosto.

«Todos se emocionan y comprenden el impacto que GGL tendrá después de explicar la visión», dijo Clinton Sparks, fundador y CEO de la Global Gaming League. «Los jugadores vienen en todas las edades y no ha habido nada que traiga juegos y jugadores de diferentes generaciones juntos, hasta ahora. Con estas asociaciones, podemos traer títulos de juegos de diferentes géneros y épocas que atraen a todos al mismo lugar. Esta liga elevará a toda la industria, mostrando todos los aspectos del mundo de los juegos de los editores, a los que hacen que los atardes reales, a los patrocinadores y la mayoría de los jugadores importantes, todos los jugadores, todos los jugadores, todos los jugadores, de todos los jugadores, todos los que hacen el hardizador real, a los patrocinadores y la mayoría de los jugadores de todo el mundo, todos los jugadores, todos los jugadores, todos los jugadores, todos los jugadores, todos los que hacen el hardizador real, a los patrocinadores y la mayoría de los jugadores de todo el mundo, todos los jugadores».

Técnico

Gaming Copilot (beta) ahora está disponible en la barra de juegos para la PC de Windows para los expertos de Xbox inscritos en la vista previa de PC Gaming.

Según Microsoft, «Gaming es una de las únicas formas de entretenimiento en las que puedes atascarte, y el copiloto de juegos está diseñado para ayudarte a superar esos obstáculos para que puedas pasar más tiempo jugando los juegos que te encantan. Este compañero hace que los juegos con Xbox sean más sin costuras y personalizados, ayudándote a juego más rápido, agudizando tus habilidades y estar allí cuando lo necesitas y salir de camino». «.».

Microsoft dice que «Optimizaciones adicionales» del copiloto de juegos están «en marcha para las computadoras de mano» antes del próximo lanzamiento de Rog Xbox Ally y Rog Xbox Ally X.