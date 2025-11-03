VIVA – Erling Haaland mostrando su agudeza como la máquina de goles más mortífera del mundo primera división. Sus dos goles contra el Bournemouth le dieron ciudad de manchester Ganó 3-1 y se mantuvo cerca del Arsenal en la cima de la clasificación.

Aunque el camino de esta temporada no ha sido fácil, con tres derrotas en la liga, muchos dicen que la posición del City, que ahora ocupa el segundo lugar, no se puede separar del papel de Haaland. El delantero noruego ha marcado 11 de los 20 goles del City en liga, una cifra que ilustra lo dependiente que es el equipo de él.

El jugador del Bournemouth, David Brooks, admitió que era casi imposible detener a Haaland en el campo.

«El gran jugador de su primera línea, Haaland, siempre es una amenaza», afirmó Brooks, citado por Sky Sports. Añadió que fue muy difícil prepararse contra Haaland por su extraordinaria postura y velocidad.



Erling Haaland, delantero del Manchester United

Los goles de Haaland fueron la base de la victoria del City sobre el equipo de Andoni Iraola. Con 11 goles, Haaland está ahora cinco goles por delante de sus rivales más cercanos en la carrera por la Bota de Oro.

Curiosamente, el segundo máximo goleador del City en la liga hasta el momento es Maxime Estève, el defensa del Burnley que anotó dos goles en propia meta en la derrota de su equipo por 1-5 en el Etihad.

El entrenador Pep Guardiola no niega que su equipo depende de la agudeza del delantero. Este tipo de dependencia no es nada nuevo en la Premier League. El Manchester United experimentó esto en la temporada 2012-2013, cuando Robin van Persie anotó 26 goles y llevó al equipo a ganar el título.

Sin embargo, en ese momento, Wayne Rooney y Javier Hernández también anotaron goles de dos dígitos para ayudar al equipo.

Esto es diferente al City esta temporada, donde ningún otro jugador se ha acercado al total de goles de Haaland. Phil Foden, Rayan Cherki y Tijjani Reijnders sólo han marcado un gol, mientras que Savinho, Omar Marmoush y Jérémy Doku aún no han estrenado sus cuentas ligueras.

Esta condición plantea la pregunta: ¿qué pasa si Haaland está ausente o experimenta una disminución en su rendimiento? El City ya no cuenta con Kevin De Bruyne, que se fue al Napoli, mientras que Marmoush suele estar plagado de lesiones y Foden no ha vuelto a su mejor rendimiento como la temporada pasada, cuando marcó 19 goles.