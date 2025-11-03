Issa Rae, Dan Stevens, Zach Cherry y Kate Berlant se unen a ‘Babies’

issa rae (“Insegura”, “Barbie”), Daniel Stevens (“Godzilla X Kong: El nuevo imperio”, “Día cero”), cereza zack (“Indemnización”) y Kate Berlant (“Maddie’s Secret”, “Would It Kill You to Laugh”) se han unido a la comedia dramática contemporánea de Lauren Miller Rogen “Babies”, protagonizada por Anna Kendrick (“Woman of the Hour”, franquicia “Pitch Perfect”, “Up in the Air”) y Seth Rogen (“The Studio”, “This Is the End”, “Pineapple Express”).

“Babies” acaba de comenzar a rodarse en locaciones de Los Ángeles con el apoyo del Crédito Fiscal para Cine y Televisión de la Comisión Cinematográfica de California.

La película se centra en Annie (Kendrick) y su esposo Aaron (Rogen), quienes están luchando con la decisión de traer o no un niño al mundo, y se convierten instantáneamente en padres compartidos cuando su amiga recién divorciada se muda a su casa con su hijo de 4 años. «Es una comedia dramática coral sobre el viaje hacia la paternidad… o no», según un comunicado.

Los productores incluyen a Lauren Miller Rogen y Jen W. Ray de Lylas Pictures, Stuart Ford de AGC y Steve Barnett de Monarch, con Miguel A. Palos, Jr. y Zach Garrett de AGC, Alan Powell y Vicky Patel de Monarch y Sophie Høegh de Lylas como productores ejecutivos. AGC y CAA Media Finance co-representan los derechos a nivel mundial.

Rae creó y protagonizó la exitosa serie de HBO “Insecure”, que obtuvo múltiples nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, así como un premio Peabody.

Rae también apareció en “American Fiction”, “Spider-Man: Across the Spider-Verse” y “Barbie”.

Stevens obtuvo atención internacional por primera vez como Matthew Crawley en “Downton Abbey” de Julian Fellowes y luego protagonizó “Legion”, “Gaslit” (Hulu) de Noah Hawley y “Zero Day”, junto a Robert De Niro.

Sus créditos cinematográficos recientes incluyen “Tilman Singer’s Cuckoo”, “Abigail” (Universal), “Eurovisión” (Netflix) y “I’m Your Man”. Stevens terminó recientemente “Godzilla x Kong: Supernova”, cuyo estreno está previsto para 2027.

Cherry es un actor nominado al Emmy y habitual de la serie del aclamado drama de Apple TV+ “Severance”. Fue coanfitrión de tres temporadas de “The Great American Baking Show” en Roku y protagonizó la comedia animada de Fox “Duncanville” y “Fallout” de Amazon Prime. Sus créditos televisivos incluyen “Succession” (HBO), “Living With Yourself” (Netflix), “You” (Netflix) y “I Feel Bad” (NBC).

En el cine, Cherry aparece en “You Hurt My Feelings” de Nicole Holofcener junto a Julia Louis-Dreyfus, así como en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “Spider-Man: Homecoming” y “Unsane” de Steven Soderbergh.

Berlant es una comediante, actriz y escritora nominada al Emmy. Su exitoso programa unipersonal “KATE” agotó las entradas en Nueva York y Los Ángeles, y su especial “Cinnamon in the Wind” obtuvo críticas estelares (ambos dirigidos por Bo Burnham). Ella co-creó y protagonizó “Would It Kill You to Laugh?” de A24/Peacock. con John temprano. Otros créditos televisivos incluyen “A League of Their Own”, “Nobody Wants This”, “All’s Fair” y un cameo notable en “The Bear”. Sus créditos cinematográficos incluyen “Don’t Worry Darling”, “Dream Scenario”, “Once Upon a Time in Hollywood”, “Sorry to Bother You” y las próximas películas “Maddie’s Secret” y “The Moment”.