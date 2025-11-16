La Jolla Playhouse continúa con la nostalgia de los 80

En «chica trabajadora«, una Melanie Griffith en ascenso encarnó a Tess McGill, una secretaria de Staten Island con mucho cabello y sueños aún más grandes. Ella pensó que su nuevo jefe (interpretado por Sigourney Weaver en la película de Mike Nichols de 1988) sería un aliado, ya que ambas eran mujeres que intentaban triunfar en un mundo de hombres, pero sólo porque Katharine Parker no le subiera la falda, como lo habían hecho los superiores masculinos de Tess, no significaba que ella No intentaría apuñalarla por la espalda.

Las estrellas del musical teatral que aspira a Broadway y que ahora se presenta en el Teatro La Jolla No son Tess y Katherine, sino la década de 1980 en sí: flequillo esponjoso y abundante laca para el cabello, medias de nailon y hombreras, boomboxes del tamaño de maletines y música pop impulsada por sintetizadores (proporcionada aquí por Cyndi Lauper, cuya música y letras se parecen mucho más a su Top 40 que a su trabajo en “Kinky Boots”). Para el público, es divertido sentirse transportado al pasado, aunque es extraño sentir nostalgia por una década menos ilustrada, cuando la codicia era buena, la moda era de mal gusto y los rudos asistentes de oficina eran objetivados por sus colegas masculinos.

Pero “9 a 5” esto no es así. Si bien esa película, y el musical de Broadway respaldado por Dolly Parton que inspiró, fueron alegres y empoderadores, y ofrecieron una respuesta divertida y extrema al chauvinismo en el lugar de trabajo, «Working Girl» parece que podría haber sido una obra más nítida, dado lo basado en la trama que estaba el guión original de Kevin Wade. Lo suficientemente pegadizas como para justificar su reproducción en la radio, las canciones de Lauper tienen la difícil tarea de sonar simultáneamente modernas (según los estándares contemporáneos) y retro, como un álbum pop recientemente descubierto, grabado originalmente en los años 80 y luego perdido en el tiempo.

Desde su número que establece actitudes, en el que Tess (Joanna “JoJo” Levesque) viaja en el ferry de Staten Island para ir al trabajo, la música de Lauper tiene un toque apropiado para la época, suponiendo que puedas mirar más allá de las pantallas LED ultramodernas, en las que las imágenes de la Estatua de la Libertad representan a la chica más trabajadora de Nueva York. Según Tess, ella está «buscando algo más»: una canción de «yo quiero» tan abierta como cualquier musical podría pedir.

El problema es que las ambiciones de Tess no se toman en serio en la esfera financiera impulsada por la testosterona en la que trabaja: fusiones y adquisiciones. En un típico revés, Tess se entera de que la han ignorado para el programa de capacitación ejecutiva (penalizada por rechazar los avances no deseados de un superior, para ser precisos). La oportunidad es para un hombre «imbécil», mientras Tess es reasignada al escritorio del último empleado de su empresa, quien, para sorpresa de Tess, resulta ser una mujer.

Su primer consejo proviene nada menos que de un modelo a seguir como Coco Chanel: «Vístete mal y se fijarán en el vestido. Vístete impecablemente y se fijarán en la mujer». El nuevo jefe de Tess jura que permanecerán juntos, pero no pasa mucho tiempo antes de que Tess descubra que le ha robado su gran idea: alentar a un cliente llamado Trask (Michael Genet) a comprar una cadena de radio, en lugar de la estación de televisión que tenía en mente.

Mientras que Katharine pasó gran parte de la película fuera de la pantalla, el musical amplía su papel, dándole a la actriz que la interpreta (en este caso, la veterana de Broadway Lesley Rodríguez Kritzer) más escenas y más canciones que las que Weaver tenía en la película. También es la que se ríe más del programa, volando en espiral por el aire y cayendo en una cama de hospital durante unas vacaciones de esquí.

Mientras Katharine está en cama («llamando» para cantar desde su cama de hospital), Tess se pone en el lugar de su jefe -literalmente, toma prestada su ropa de diseñador en el número de cambio de armario «Notice the Woman»- y roba el contacto comercial que puede negociar el trato, Jack Trainer (Anoop Desai, muy lejos de Harrison Ford pero sigue siendo el protagonista romántico). Los dos tienen química, lo que genera chispas en el mejor dueto del programa, “Can’t Trust Nobody”, aunque ninguno de los dos está 100% disponible… o 100% digno de confianza.

“Working Girl” tiene más trama que las típicas necesidades musicales y sólo una fracción se presta a la farsa. Que Tess irrumpa en la boda de la hija de Trask debería ser gracioso, pero en cambio se siente abarrotado y confuso. Y hacer una pausa para el intermedio justo después de haber hecho su discurso con éxito parece un lugar extraño para hacer una pausa. ¿No tendría más sentido el regreso de Katharine, dejando al público preguntándose cómo “The Little People” mantendrá la farsa, ahora que el gato ha regresado a casa (“I’m Back”)? ¿Ya es bastante difícil completar la segunda mitad, como lo demuestra la escena fuera de lugar pero divertida de Jack bailando breakdance (“Dream in Royalty”)?

Entre los cambios más intrigantes está la idea de que Tess no está sola en su lucha, sino que la ayuda media docena de colegas femeninas, hasta el punto de que podrían haber llamado al programa «Working Girls», si Mike Leigh no hubiera llegado primero. Mientras sube por la escalera, Tess pierde de vista a aquellos sobre cuyos hombros se apoyó, especialmente a su mejor amiga Cyn (Ashley Blanchet en el papel de Joan Cusack), con quien tendrá que disculparse antes del final del programa (su canción, «You and Me», podría pasar por un éxito de radio retro).

Tess también tiene un novio, Mick (Joey Tanato), que se parece a Val Kilmer y suena como Jon Bon Jovi. En un cambio inteligente, canta en una banda. Tratando de recuperar a Tess después de su ruptura, la canción «Get You Hot» de Mick tiene un extraño parecido con «Living on a Prayer». Esa es una de las cosas más extrañas de las canciones de Lauper: muchas de ellas suenan como algunas notas extraídas de las favoritas reales de los 80, nada más que el número del título, que hace eco de su propio éxito reconocible al instante, «Girls Just Want to Have Fun». Es una melodía pegadiza, aunque los recuerdos de esa canción anterior envían exactamente el mensaje equivocado en un programa donde las chicas sólo quieren que las tomen en serio.