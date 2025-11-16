Los fanáticos de los Browns estallan cuando Shedeur Sanders reemplaza a Dillon Gabriel

El marrones de cleveland dio inicio al Shedeur Sanders era inesperadamente el domingo contra los Baltimore Ravens, como Dillon Gabriel abandonó el juego para ingresar al protocolo de conmoción cerebral y no regresará.

Una base de fanáticos frustrada en Huntington Bank Field estalló cuando Sanders entró al concurso durante la segunda mitad. El NFL al corriente vídeo a las redes sociales de los momentos en que Sanders salió corriendo al campo.

Se puede ver a varios de los linieros ofensivos de Cleveland agitando sus manos hacia arriba y hacia abajo en un intento de calmar a la multitud para que Sanders pudiera comunicarse con ellos y con la banca para su primera jugada de temporada regular como jugador de fútbol profesional.

Los Browns han sido firmes en que Dillon Gabriel seguiría siendo titular sobre Shedeur Sanders, a pesar de un comienzo lento

Los Ravens no se lo pusieron fácil a Sanders, dándole la bienvenida a la liga. Acertó 2 de 5 para 12 yardas y una intercepción de cara al último cuarto, y la defensa de Baltimore ya lo había capturado dos veces.

Sanders recibió múltiples golpes fuera de esas capturas, incluso cuando lanzó la primera intercepción de su carrera y después de luchar para cinco yardas y un primer intento.

Gabriel salió del concurso después de completar 7 de 10 lanzamientos para 68 yardas. entrenador en jefe Kevin Stefanski ha sido inflexible en que Gabriel seguiría siendo el mariscal de campo titular, incluso a pesar de un comienzo lento y el clamor de los fanáticos de los Browns y los medios locales para que Sanders tuviera una oportunidad en lo que ya parece ser una temporada perdida.

Gabriel entró al juego contra los Ravens con una tasa de finalización del 58.6 por ciento, 869 yardas aéreas, siete TD y dos INT en cinco titularidades y siete partidos disputados. Tenía marca de 1-4 como titular, mientras que los Browns comenzaron la semana con un récord general de 2-7, con ambas victorias en casa.

Shedeur Sanders podría hacer el primer comienzo de su carrera contra los Raiders la próxima semana

Dependiendo de la gravedad de la lesión de Gabriel, es posible que pueda regresar la próxima semana cuando los Browns se enfrenten a los Asaltantes de Las Vegas en el desierto.

Sin embargo, si sufre una conmoción cerebral, el precedente histórico que involucra esa lesión y las políticas ahora obligatorias de la liga al respecto indican que es más probable que Gabriel se pierda el próximo partido del equipo el 23 de noviembre.

Si ese es el caso, los Browns podrán pasar la semana adaptando un plan de juego específicamente al conjunto de habilidades de Sanders. No fue así como la ofensiva se preparó para su juego de esta semana contra los Ravens, lo que bien puede complicar la primera incursión de Sanders en el fútbol americano de la NFL y llevarlo a tener más dificultades de las que normalmente tendría un novato en su primera apertura.

Si Sanders hiciera su primera apertura la próxima semana, sería apropiado que fuera contra Las Vegas. El propietario Mark Davis coqueteó profesionalmente con Sanders antes del draft de la NFL de abril pasado, y el joven QB también tiene una fuerte relación fuera del campo con el legendario mariscal de campo Tom Brady, quien también es propietario minoritario de los Raiders.

Dicho esto, Las Vegas adquirió a Geno Smith durante la temporada baja y pasó por alto a Sanders varias veces antes de que Cleveland lo reclutara en la primera parte de la quinta ronda.