La épica griega de Christopher Nolan protagonizada por Matt Damon

Universal ha lanzado el primer teaser de “La Odisea» Cristóbal NolanLa muy esperada adaptación de la legendaria saga de Homero.

La película sigue al héroe griego Odiseo, interpretado por Matt Damon, mientras recorre el largo y sinuoso camino de regreso a casa después de la Guerra de Troya. Universal lanzó una foto de primer vistazo de Damon disfrazado allá por febrero. Damon protagoniza junto a Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo y más. Además de dirigir, Nolan escribió el guión y produjo la película junto a su esposa, Emma Thomas.

Universal dijo el pasado diciembre que la película sería “filmada en todo el mundo utilizando la nueva tecnología cinematográfica Imax”. El ejecutivo universal Jim Orr objeto de burla en CinemaCon que el público podía esperar “una obra maestra cinematográfica visionaria, única en una generación, de la que el propio Homero probablemente estaría orgulloso”.

A clip de seis minutos de la película se proyectó recientemente antes de las proyecciones Imax de 70 milímetros de “Sinners” y “One Battle After Another”. El clip mostraba a Odiseo de Damon emergiendo del caballo de Troya.

Leguizamo comparó la ética de trabajo de Nolan con la de un cineasta independiente. «No lo está haciendo por comité, no lo está haciendo según lo que dice el estudio», dijo el actor durante una aparición reciente en “Morning Joe” de MSNBC.

«Es como un cineasta independiente pero con mucho dinero», añadió Leguizamo.

El éxito de taquilla más reciente de Nolan fue “Oppenheimer”, que ganó siete premios Oscar en 2024. El cineasta dijo Variedad en 2023 que no estaba seguro de qué proyecto abordaría después de «Oppenheimer», pero agregó: «Haga lo que haga, tengo que sentir que lo poseo por completo. Tengo que hacerlo original para mí: la semilla inicial de una idea puede venir de otra parte, pero tiene que pasar por mis dedos en un teclado y salir solo a través de mis ojos».

“La Odisea” llega a los cines el 17 de julio.