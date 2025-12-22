Olivia Rodrigo y Louis Partridge supuestamente rompieron después de 2 años de relación

Jacarta – Olivia RodrigoCantante amado por la generación más joven gracias al éxito «Drivers License» y actor británico. Luis PerdizSegún se informa recientemente, terminaron su romance de dos años. Según un informe de The Sun, los dos decidieron separarse hace varias semanas.

«Las últimas semanas no han sido fáciles para ellos y decidieron que era mejor separarse por un tiempo», dijo una fuente a los medios, citada el lunes 22 de diciembre de 2025.

La misma fuente agregó que mientras asistía a la fiesta navideña de Lily Allen en Londres hace algún tiempo, Olivia Rodrigo derramó lágrimas y habló sobre el fin de su relación.

«Olivia estaba en la fiesta de Lily y estaba emocionada al hablar de ello», dijo la fuente. «Sus amigos lo han apoyado, pero ha sido bastante duro. Es realmente triste en este momento».

Pese a la noticia, ni Rodrigo ni los representantes de Perdiz se han pronunciado.

Su relación apareció por primera vez en público en octubre de 2023, cuando fueron vistos celebrando Halloween juntos en Londres. Según un informe del US Sun, se conocieron a través de amigos en común y se volvieron “inseparables” después de enviarse mensajes.

Desde entonces, los dos a menudo se han apoyado públicamente y no tienen reparos en mostrar afecto en público. Su debut en la alfombra roja como pareja tuvo lugar en el estreno de la película de Partridge, Disclaimer, en el Festival de Cine de Venecia en agosto de 2024.

Aunque habían mostrado afecto en público, en septiembre de 2024 Partridge dijo que habían elegido no ser demasiado abiertos sobre su relación en una entrevista con Esquire Reino Unido.

“Creo que ayuda, sí, no darle mucha importancia ni tener que explicarlo o hacer que la gente lo entienda”, dijo Partridge. «No tengo ninguna duda de que los dos estamos en una relación por las razones correctas. Sin duda, es algo en lo que pensar cuando se alcanza un cierto nivel de éxito».

Partridge, conocido por su papel en Enola Holmes, también admitió que se sentía cómodo siendo el «Señor Olivia Rodrigo» debido a la extraordinaria fama de Olivia. «Puedo manejar eso», dijo en una entrevista con Variety. «Estoy muy feliz y creo que él también, así que todo está bien».