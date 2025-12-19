La cuarta temporada de ‘The White Lotus’ presenta a AJ Michalka y Alexander Ludwig

Alejandro Luis y AJ Michalka han sido elegidos para la temporada 4 de “El loto blanco.”

Esto los convierte en las primeras incorporaciones nuevas a la serie, que presenta una nueva alineación de estrellas, que a menudo incluye varias estrellas A, en cada temporada. Hasta ahora, sólo tres miembros del elenco han aparecido en más de una temporada: Jennifer Coolidge, quien interpretó a Tanya McQuoid en las temporadas 1 y 2; Natasha Rothwell, quien interpretó a Belinda Lindsey en las temporadas 1 y 3; y Jon Gries, quien interpretó a Greg Hunt en las tres temporadas.

La cuarta temporada de “The White Lotus” tendrá lugar en Francia, aunque aún no se conocen detalles de la trama. Además, al igual que en temporadas anteriores, seguirá a “un nuevo grupo de huéspedes y empleados del hotel White Lotus durante una semana”, según una descripción oficial. El creador de la serie, Mike White, también ha insinuado un entorno más urbano: «Quiero alejarme un poco de la lengua vernácula de ‘olas chocando contra las rocas'», dijo en un video lanzado por HBO después del final de la temporada 3.

Aún no se conocen detalles sobre los personajes de Michalka y Ludwig.

Michalka es mejor conocida como la mitad del dúo pop-rock Aly & AJ junto a su hermana Aly Michalka. El grupo saltó a la fama después de firmar con Hollywood Records, propiedad de Disney, y varias de sus canciones aparecieron en proyectos de Disney Channel y ambas hermanas aparecieron en la película de Disney Channel «Cow Belles». Sus créditos como actriz también incluyen las películas “The Lovely Bones” y “Super 8”. En televisión, tuvo un papel recurrente en «The Goldbergs» de ABC y dirigió el spin-off «Schooled», además de papeles de voz en «She-Ra and the Princesses of Power» y «Steven Universe». Michalka está representada por United Talent Agency, Amplified y Mckuin, Frankel, Whitehead.

Los papeles destacados de Ludwig incluyen a Björn Ironside en “Vikings” en History Channel, Isherwood en “Earth Abides” en MGM+, Dorn en las dos películas más recientes de “Bad Boys” y Cato en “The Hunger Games”. Está representado por Untitled Entertainment, Gersh and Sloane, Offer, Weber & Dern.

“The White Lotus” cuenta con la producción ejecutiva de White, David Bernad y Mark Kamine.