Al ganar una medalla de plata, el equipo masculino de waterpolo de Indonesia muestra una mentalidad de campeón en los SEA Games 2025

Bangkok, LARGA VIDA – Incluso si tienes que conformarte con llevarte a casa una medalla de plata. Juegos del MAR 2025Timo Polo aire De hecho, los hombres indonesios dejaron una fuerte impresión en cuanto a su mentalidad competitiva y el brillante futuro de este deporte. Así se reflejó en los comentarios del capitán del equipo, Rezza Auditya Putra, quien destacó que el equipo rojiblanco se mantuvo orgulloso de su desempeño hasta el pitido final.

Rezza dijo que la lucha del equipo durante todo el torneo, especialmente en el partido decisivo contra Singapur, fue una prueba de que el waterpolo indonesio se había desarrollado rápidamente y era capaz de competir ferozmente a nivel del Sudeste Asiático.

«Hasta que terminó el partido no sentimos que hubiéramos perdido. Estábamos orgullosos de nuestra actuación, que fue realmente óptima», dijo Rezza.

Según el ganador del oro de los SEA Games 2019, el objetivo del equipo se había logrado, aunque la oportunidad de ganar el oro estaba abierta. Considera que el resultado final no es el único punto de referencia, porque en términos de juego y competencia mental, el equipo mostró una mejora significativa.

«De hecho, los resultados aún no son satisfactorios, pero como equipo hemos progresado mucho y estamos creciendo muy rápido», añadió.

El entrenador destaca la regeneración y el potencial a largo plazo

En línea con el capitán, el entrenador del equipo masculino de waterpolo de Indonesia, Rangga Wisnu Wardhana, cree que los SEA Games de 2025 serán una etapa importante para el proceso de regeneración. Dijo que la mayoría de los jugadores que trajo todavía eran jóvenes y estaban debutando en los SEA Games.

«Este es un equipo con un gran potencial. Hay nueve jugadores jóvenes con una edad promedio de 20 años, y este es su primer evento de los SEA Games. Pueden jugar libremente, lo cual es extraordinario», dijo Rangga.

Rangga enfatizó que un entrenamiento constante en los próximos dos a cuatro años será la clave para que Indonesia vuelva al podio más alto.

«Si son consistentes, el futuro del waterpolo indonesio es muy prometedor. Lamento que esta vez no hayamos conseguido el oro», afirmó.

El equipo femenino es un logro complementario



Equipo de waterpolo femenino de Indonesia

En el sector femenino, el equipo indonesio de waterpolo femenino también cerró los SEA Games 2025 con una nota positiva tras ganar una medalla de bronce. La capitana del equipo, Melyn Cecilia Legawa, enfatizó que la cohesión y la comunicación entre los jugadores fueron los factores principales para que el equipo lograra parecer más relajado partido tras partido.