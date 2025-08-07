¿Kimia Farma fue arrastrada por acusaciones de corrupción? Hace ha intervenido

Yakarta, Viva – PT Kimia Farma TBK (KAEF) se destaca Oficina del Fiscal General Rhode Island. La razón es porque supuestamente se arrastra en caso de fondos de inversión.

Jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum), Anang Supriatna, confirmó que investigación Para este caso se ha estado ejecutando.

Sin embargo, su estado aún está en la etapa inicial, a saber, una investigación, lo que significa que el investigador todavía está recopilando datos para encontrar la presencia o ausencia de un elemento de actos criminales.

«Todavía está en la etapa de investigación», dijo Anang, jueves 7 de agosto de 2025.

Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General de la República de Indonesia, Anang Supriatna (Medio)

También agregó que los investigadores del Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales (Jampidsus) habían convocado y solicitaron una aclaración de varias partes relacionadas con este caso. Aun así, era reacio a mencionar a cualquiera que haya sido examinado.

«A algunas partes se les ha pedido que aclaren», dijo.