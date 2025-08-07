¿Kimia Farma fue arrastrada por acusaciones de corrupción? Hace ha intervenido


Jueves 7 de agosto de 2025 – 23:23 Wib

Yakarta, Viva – PT Kimia Farma TBK (KAEF) se destaca Oficina del Fiscal General Rhode Island. La razón es porque supuestamente se arrastra en caso de fondos de inversión.

Leer también:

KPK Set 2 miembros de la Comisión de la Cámara de Representantes XI se convierten en una corrupción de corrupción sospechosa

Jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum), Anang Supriatna, confirmó que investigación Para este caso se ha estado ejecutando.

Sin embargo, su estado aún está en la etapa inicial, a saber, una investigación, lo que significa que el investigador todavía está recopilando datos para encontrar la presencia o ausencia de un elemento de actos criminales.

Leer también:

El KPK elevará el caso de Google Cloud y la cuota de Hajj para la investigación, ¿quién es el sospechoso?

«Todavía está en la etapa de investigación», dijo Anang, jueves 7 de agosto de 2025.

Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General de la República de Indonesia, Anang Supriatna (Medio)

Jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General de la República de Indonesia, Anang Supriatna (Medio)

Leer también:

También agregó que los investigadores del Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales (Jampidsus) habían convocado y solicitaron una aclaración de varias partes relacionadas con este caso. Aun así, era reacio a mencionar a cualquiera que haya sido examinado.

«A algunas partes se les ha pedido que aclaren», dijo.

Asep Guntur y Tessa Mahardhika Sugiarto en el KPK mientras arrestaban a un sospechoso en un caso de corrupción en el norte de Maluku

7 personas fueron arrestadas por el KPK después de OTT en el sureste de Sulawesi, estaba Asn-Swasta

KPK arrestó a 7 personas de dos lugares diferentes al hacer OTT en el sureste de Sulawesi

img_title

Viva.co.id

7 de agosto de 2025





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí