Investigación dice que los beneficios de trabajar desde casa pueden equivaler a un aumento salarial del 15 por ciento, aquí está la explicación

Jacarta – Trabajar desde casa se ha convertido en una parte importante de la cultura laboral moderna. Sin embargo, el debate gira en torno a los beneficios. trabajar desde casa (FMH) relacionado salud mental todavía no ha parado.

Lea también: La FMH de los empleados del gobierno provincial de Java Occidental se prueba en noviembre todos los jueves y diciembre utilizando el esquema 50:50



Hay quienes se sienten más libres y productivos, pero también hay quienes se sienten aislados. La pregunta es ¿quién se beneficiará más? ¿Cuántos días es ideal trabajar desde casa para obtener el mejor efecto?

Un reciente estudio a largo plazo intentó responder a todas estas preguntas de manera integral. Utilizando datos de decenas de miles de trabajadores durante dos décadas, esta investigación proporciona una imagen mucho más clara de cómo el trabajo desde casa afecta la salud mental, y los resultados muestran diferencias significativas entre hombres y mujeres.

Lea también: Tocar el área de la cara y el cuerpo mientras se dice esto puede prevenir la fatiga mental y el agotamiento en el trabajo.



Esta investigación analiza 20 años de datos de Encuesta sobre la dinámica de hogares, ingresos y trabajo en Australia (HILDA), contra más de 16.000 trabajadores australianos. Curiosamente, los investigadores excluyeron deliberadamente dos años de la pandemia (2020-2021) porque las condiciones mentales durante ese tiempo estuvieron muy influenciadas por situaciones externas extremas.

Al observar datos a largo plazo, pueden ver cómo la salud mental cambia con los patrones de desplazamiento y los arreglos laborales, al tiempo que eliminan la influencia de eventos importantes como el nacimiento de un hijo o un cambio de trabajo.

Lea también: Tras la muerte de Timothy, Pratikno promete vigilar su salud física y mental





Ilustración de entrevista de trabajo

Un hallazgo interesante surgió cuando los investigadores compararon el impacto del tiempo de viaje en las condiciones mentales. Para las mujeres, los desplazamientos no mostraron un efecto significativo en la salud mental.

Sin embargo, para los hombres que ya tienen una condición mental inestable, el tiempo de viaje más largo en realidad empeora su condición. «30 minutos adicionales de viaje tienen un efecto equivalente a una reducción del 2 por ciento en los ingresos del hogar, una cifra pequeña pero aún estadísticamente importante», escribió el estudio citado por IndependienteLunes 8 de diciembre de 2025.

En realidad, el impacto de trabajar desde casa muestra patrones muy diferentes entre hombres y mujeres. Para las mujeres, trabajar desde casa proporciona mejoras significativas en la salud mental, pero sólo si se hace de cierta manera.

Un modelo híbrido, en el que trabajan principalmente desde casa pero siguen viniendo a la oficina 1 o 2 días a la semana, ha demostrado tener el impacto más positivo. De hecho, para las mujeres cuya condición mental ya es bastante mala, este patrón híbrido produce un aumento en el bienestar equivalente a un aumento del 15 por ciento en los ingresos.