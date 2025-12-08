Inter de Milán y AC Milan compiten por traer un portero asiático, ¿quién?

VIVA – Interés Inter de Milán Y AC Milán para fortalecer la posición del portero de cara a la próxima temporada más caliente. Según los informes, los dos gigantes de la Serie A están mirando al principal portero asiático.

Se dice que el AC Milan ha comenzado a explorar nuevas opciones después del proceso de renovación del contrato. Mike Maignan informó que funciona lento.

Los rossoneri no quieren correr el riesgo de perder a su portero principal sin tener un sustituto adecuado. Debido a esto, el Club comenzó a compilar una lista de nombres de candidatos a portero a largo plazo.

El portero del AC Milan, Mike Maignan.

Mientras tanto, el Inter de Milán también se enfrenta a condiciones similares. Futuro Yann Sommerun portero veterano de Suiza, es motivo de especial preocupación.

Con la edad cada vez mayor, el Inter empieza a preparar un plan de regeneración entre palos para seguir siendo competitivo en las próximas temporadas.

Según informes Tuttosport, El candidato a portero que sigue el AC Milan resulta similar al objetivo del Inter. Incluso se dice que varios nombres aparecen simultáneamente en los planes de transferencia de ambos equipos.

El portero de la selección suiza, Yann Sommer.

Un nombre que ha conseguido robarse la atención de los dos clubes es el del portero equipo nacional japonés que parecía sólido con Parma, sion suzuki. Su actuación se considera adecuada a largo plazo y acorde con el estilo de juego moderno, que exige que los porteros construyan ataques activamente.

Zion Suzuki, selección de Indonesia vs Japón en la clasificación para el Mundial 2026

El interés de dos grandes clubes de la ciudad de Milán demuestra la importancia que tiene el sector de los porteros de cara a la próxima temporada.

Al parecer, el AC Milan y el Inter no quieren esperar hasta que llegue la crisis, por lo que optan por actuar rápidamente antes de que los precios de los jugadores se disparen o que otros rivales se unan a la caza.