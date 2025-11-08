Instalar título ¡Nueva Janda! Jule Keciduk se quita el hijab con Sjafrie Ramadhan después de ser demandado por divorcio Na Daehoon

Jacarta – Luego de impactar al público con su confesión de infidelidad, ahora Julia Prastini o llamado familiarmente Navidad nuevamente en el centro de atención. Una foto de ella sin hiyab con el hombre con el que supuestamente tuvo una aventura, Sjafrie Ramadhan, circuló ampliamente en las redes sociales y provocó una ola de comentarios duros.

El retrato fue tomado en un ascensor. En la foto, Jule parece relajada sin pañuelo en la cabeza y posa con varias personas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el post incluía las palabras “Con nueva viuda”, lo que de inmediato provocó fuertes reacciones por parte de los internautas. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Muchos internautas piensan que Jule está celebrando su nuevo estatus, a pesar de que su proceso de divorcio de Na Daehoon aún está en curso.

«Triste, destruir una familia dejando tres hijos pero orgulloso», escribió un internauta que también comentó la foto subida a Instagram. @lambegosiipcitado el sábado 8 de noviembre de 2025.

No pocos piensan también que el comportamiento de Jule no refleja el de una madre que acaba de afrontar un divorcio.

«Perdió el instinto maternal, todavía sedienta de libertad como una adolescente», decía otro comentario no menos mordaz.

Anteriormente, Na Daehoon había presentado oficialmente una demanda de divorcio contra Jule en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el jueves 6 de noviembre de 2025. Esta demanda significó que el marido pidió permiso para prometer el divorcio a su esposa.

La noticia del divorcio surgió poco después de que se difundieran fotos y videos íntimos entre Jule y Sjafrie Ramadhan en las redes sociales. Se sabe que el hombre que se dice que es la tercera persona en su casa es un boxeador profesional de 29 años de Sumatra Occidental.

La propia Julia Prastini se casó con Na Daehoon el 31 de julio de 2021 en Cikarang, Java Occidental, cuando solo tenía 21 años. De ese matrimonio, fueron bendecidos con tres hijos: Na Junho, Na Eunho y Na Jena.

Respecto a la acusación de infidelidad, Jule admitió abiertamente su error a través de una publicación en las redes sociales el 27 de octubre de 2025. En su declaración, Jule admitió que era culpable y se disculpó con Daehoon, sus hijos y sus padres.

Admitió que lo lamentaba porque sus acciones habían decepcionado a muchas partes y dañado la unidad de la familia que habían construido. Jule también expresó su esperanza de que el público ya no hablara más de su vida personal. También espera que el público deje de hablar de sus problemas domésticos para que sus hijos no sufran daños psicológicos.