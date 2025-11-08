En conmemoración del Día Nacional Wayang, el PDIP presenta obras de líderes fascistas y zalim; Prabu Boko

Jacarta – El Consejo de Liderazgo Central (DPP) del PDI Perjuangan realizó una actuación marioneta piel, coincidiendo con la conmemoración del Día Nacional Wayang presentado por el dúo de titiriteros Ki Sri Susilo Tengkleng y Ki Amar Pradopo Slenk.

El espectáculo wayang, que tuvo lugar en el complejo de la mezquita At-Taufiq, Lenteng Agung, en el sur de Yakarta, el viernes 7 de noviembre por la noche, presentó la obra «Bima Labuh», sobre un líder fascista y tiránico llamado Prabu Boko.

El evento fue inaugurado con las palabras del presidente del PDI Perjuangan DPP, Djarot Saiful Hidayat, quien estuvo presente acompañado de jóvenes políticos. PDIP Guntur Romli. El secretario general del PDIP, Hasto Kristiyanto, no pudo asistir a tiempo porque todavía estaba en camino después de colocar la primera piedra de la oficina del PDIP DPC en Rote Ndao, NTT.

Djarot dijo que este evento, además de ser una celebración del Día Nacional Wayang, también fue una afirmación del compromiso del PDI Perjuangan de defender la «personalidad en la cultura» de acuerdo con el mandato Trisakti de Bung Karno. Así como la forma del PDIP de defender la lucha contra la injusticia y defender la justicia.

Djarot Saiful Hidayat destacó la importancia del wayang como patrimonio cultural y destacó su estatus como Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO. Recordó que el wayang no es sólo una representación, sino también una fuente de educación moral.

«Porque esta marioneta no es sólo un espectáculo… Esta marioneta es también una guía», afirmó Djarot.

«Este títere también contiene filosofía, contiene educación, contiene ejemplo, que representa la batalla entre el bien y el mal, es decir, el mal y la bondad. Dharma versus Adharma».

Djarot luego explicó que la relevancia de la obra Bima Labuh siempre será una guía para todos. Explicó que la historia wayang describe el país de Ekocokro liderado por Prabu Boko, un rey descrito como muy cruel, codicioso y opresivo. pueblo.

Djarot luego hizo una severa advertencia sobre las características de los líderes fascistas y tiránicos:

«Esto ilustra que un líder injusto, injusto, codicioso, hará sufrir a su pueblo», subrayó.

«Ellos son los que violan la constitución. Son los que legitiman todos los medios para que su poder permanezca para siempre. Ese es un líder tiránico. Ese es un líder engañoso. Ese es un líder fascista. Este tipo de liderazgo debe ser combatido».