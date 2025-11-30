Importante actualización de Minecraft disponible el 9 de diciembre de 2025; los nuevos monstruos ahora vienen con monturas

VIVA – Mojang finalmente ha anunciado la fecha de lanzamiento de la actualización principal titulada Montes del caosque estará presente en minecraft el 9 de diciembre de 2025. Esta actualización es una de las más esperadas porque presenta una serie de nuevos monstruos únicos: todos ellos ingresan a la arena en monturas.

En la explicación oficial, el representante de Minecraft que sirvió como comentarista de la actualización describió que los monstruos ya no entran caminando a la arena, sino que vienen en sus propios vehículos. Se dice que este es el concepto principal de Mounts of Mayhem, es decir, el caos que se produce a través de varias criaturas impulsoras.

Camel Husk, Monstruo Supremo con Dos Jinetes



Una nueva actualización de Minecraft

En la primera esquina de la arena, los jugadores encontrarán la cáscara de camello, una criatura de 2.375 bloques de altura, sin contar los dos jinetes que aparecen automáticamente con ella: la cáscara y el reseco.

El comentarista dijo que las cáscaras son viejos enemigos en el bioma del desierto. Se le describe como una turba inmune a la luz solar y ahora aparece sobre una cáscara de camello portando una lanza. Mientras tanto, el reseco se describe como una nueva mafia que ataca usando flechas que contienen el efecto Debilidad.

En su presentación, el comentarista explicó que el reseco también es inmune al sol, por lo que los jugadores no pueden confiar en la estrategia de esperar hasta la mañana para evitar los ataques enemigos.

Zombi Nautilus, Señor de las Aguas

En la siguiente área, los jugadores pueden encontrar al nautilus zombie, una adorable criatura no muerta que vive en el agua. Este monstruo siempre aparece con un ahogado portando un tridente.

El comentarista también mencionó la existencia de una variante rara del nautilus zombie, pero el desarrollador no ha revelado cómo encontrarla.

Los caballos zombis ahora deambulan por el mundo

La siguiente esquina de la arena presenta un caballo zombie, una montura que anteriormente solo podía ser invocada a través del modo creativo. Ahora, los caballos zombies deambularán por los bosques y llanuras con sus jinetes zombies. El comentarista dijo que estos zombis también estaban armados con lanzas como cáscaras de camellos.

Nueva arma: lanza

Esta actualización también trae una nueva arma llamada lanza. Spear es una nueva arma escalonada que se puede fabricar con materiales como madera, cobre, hierro, oro, diamantes y Netherite.