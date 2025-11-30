Pune: Seis trabajadores heridos en una explosión de GLP en la unidad MIDC de Bhosari







Seis trabajadores resultaron heridos después de que una explosión relacionada con el GLP provocara un incendio en una unidad industrial en Bhosari. MIDC en sábado. La rápida respuesta de los bomberos del PCMC evitó que el incendio se propagara a las fábricas cercanas.

Una repentina explosión relacionada con el GLP en Ambika Powder Coating en Bhosari MIDC el sábado por la tarde provocó un incendio que dejó a un trabajador gravemente herido y a otros cinco con quemaduras leves. Los bomberos del PCMC llegaron al lugar en cuestión de minutos y rápidamente contuvieron el incendio, evitando que se propagara a las unidades industriales adyacentes.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:45 pm, cuando una explosión inesperada dentro de la unidad provocó una rápida propagación del fuego y un denso humo. Bomberos de Pimpri, Nehrunagar y Bhosari Las estaciones se desplegaron inmediatamente. A pesar de la presencia de múltiples bombonas de GLP y del intenso calor, los bomberos evacuaron a todos los trabajadores y controlaron la situación.

En la operación participaron alrededor de 30 bomberos, encabezados por los oficiales adjuntos de bomberos Gautam Ingawale y Dilip Gaikwad. Los hallazgos preliminares sugieren que una fuga de GLP pudo haber causado una explosión de una nube de vapor. La causa exacta está bajo investigación.

Todos los trabajadores heridos recibieron primeros auxilios y fueron trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento adicional, dijeron los bomberos.

PCMC Los funcionarios han instado a las industrias a seguir estrictamente las normas de seguridad contra incendios.

El comisionado adicional Vijaykumar Kharote dijo: «El incumplimiento de las normas de seguridad sigue siendo una causa clave de este tipo de incidentes, y es necesario realizar controles y capacitación periódicos».

El oficial de bomberos Rishikant Chipade dijo que una respuesta oportuna ayudó a evitar un desastre mayor.

Las autoridades han hecho un llamamiento a las unidades industriales para que informen inmediatamente de las emergencias llamando al 101.





