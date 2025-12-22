¡En curso! En vivo por ANTV Final de la Supercopa de Italia Napoli vs Bolonia

Riad, VIVA – Partido final Supercopa de Italia 2025 entre Nápoles Y Bolonia está en curso y se puede ver en vivo mediante transmisión ANTV. El duelo para determinar el campeón se disputará el martes 23 de diciembre de 2025, a partir de las 02.00 horas, y será el foco principal de los aficionados al fútbol italiano.

Lea también: Pasada la tanda de penaltis, el Bolonia llega a la final de la Supercopa de Italia tras humillar al Inter de Milán



Este duelo se llevó a cabo en el Estadio de la Universidad Rey Saud, Riad, Arabia Saudita.

Napoli y Bolonia tienen la vista puesta en el trofeo de la Supercopa italiana para poner fin a un dulce año. El Nápoles llegó al partido final con la ambición de ampliar su colección de títulos, mientras que el Bolonia estaba decidido a hacer historia ganando este prestigioso trofeo.

Lea también: ¡En curso! En vivo por ANTV, semifinal de la Supercopa de Italia 2025 Bolonia vs Inter de Milán



A lo largo del partido, ambos equipos mostraron mucha intensidad desde los primeros minutos. Napoli pareció agresivo al confiar en el juego rápido y dominar la posesión del balón. Por otro lado, el Bolonia intentó reducir la presión con una defensa disciplinada y se basó en rápidos contraataques.

Lea también: ¡En curso! En vivo por ANTV: Sassuolo vs AC Milan, ¿podrá Jay Idzes vencer a los rossoneri?



Esta final reunió a dos equipos que tuvieron un desempeño impresionante en la ronda semifinal. Napoli avanzó a la final después de eliminar al AC Milan, mientras que Bolonia sorprendentemente pudo vencer al Inter de Milán para asegurarse un boleto a la final.

El ambiente en el partido era caluroso porque, además del prestigio de ganar, este partido también era un lugar para demostrar la calidad de los dos equipos en el más alto nivel de la competición italiana. Cada oportunidad creada tiene el potencial de determinar quién levantará el trofeo de la Supercopa italiana de 2025.

El partido Napoli vs Bolonia aún continúa. Mira la emoción en vivo solo por ANTV para saber quién saldrá campeón de la Supercopa de Italia esta temporada.