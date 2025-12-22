«Bill Bracken se une a Dick Clark Prods». como vicepresidente ejecutivo de producción

Productor ganador de un Emmy Bill Brackencuyos créditos incluyen “Macy’s Thanksgiving Day Parade” y el concierto especial en vivo de Disney+ “Grace for the World: Live from St. Peters Square”, se ha unido Producciones Dick Clark como vicepresidente ejecutivo de producción.

Bracken tendrá su base en Los Ángeles. Dick Clark Productions anunció la contratación de Bracken el lunes, señalando que supervisará todos los elementos de producción de la compañía, incluidos los Globos de Oro, los American Music Awards, “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”, “Golden Eve”, los Academy of Country Music Awards y más.

«Estamos encantados de que uno de los mejores de la industria se una al equipo», dijo Jay Penske, director ejecutivo de Dick Clark Productions. «Bill aporta a nuestro trabajo una profunda experiencia trabajando en algunos de los programas más vistos de nuestro tiempo, visión creativa, excelencia operativa y un espíritu de colaboración. Esperamos con interés el liderazgo de Bill a medida que continuamos creciendo y evolucionando nuestras producciones en los años venideros».

Bracken ha ganado seis premios Emmy a lo largo de los años, de 18 nominaciones. Sus créditos incluyen servir como el productor de transmisión más antiguo del “Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s”, a los 32 años. Sus otros créditos incluyen la producción de los premios Emmy, así como los premios NAACP Image Awards, “Christmas in Rockefeller Center”, “Grand Opening of Hong Kong Disneyland”, “Macy’s 4th of July Fireworks Spectacular” y “Christmas at Graceland” de NBC.

«Unirse a Dick Clark Productions es la oportunidad de mi vida», dijo Bracken en un comunicado. «Siempre he admirado su legendaria programación y, en este momento transformador de expansión para DCP, estoy emocionado de dejar mi huella en estas producciones icónicas y al mismo tiempo seguir mejorándolas para audiencias de todo el mundo».

Bracken es miembro del Producers Guild of America y del Directors Guild of America. Sus créditos adicionales incluyen “Celebrating Betty White: America’s Golden Girl”, “Grand Ole Opry: 95 Years of Country Music” y “One Night Only: The Best of Broadway”, todos en NBC.

La empresa matriz de Variety, PMC, es propietaria de Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge.