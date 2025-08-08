El TNI tendrá 6 nuevos kodam, esta es la lista

Yakarta, Viva – Sede TNI agregando seis Kodam Solo en el ejército indonesio en el contexto del fortalecimiento de la defensa regional y la validación organizacional.

Los seis nuevos Kodam se inaugurarán en la ceremonia de validación organizacional que se llevará a cabo en Batujarar, Bandung, West Java, el domingo.

Jefe del Centro de Información de la sede de TNI, el mayor general Kristomei Sianturi, cuando se confirmó en Yakarta el viernes también confirmó la incorporación de los seis nuevos Kodam.

El siguiente es el nombre del nuevo Kodam y el área territorial.

1. Islas Riau y Riau (Kodam XIX / Tuanku Tambusai)

2. Padang & Jambi (Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol

3. Lampung y Bengkulu (Kodam xxi / radin inten)

4. Central Kalimantan y South Kalimantan (Kodam xxii / Tambun Bungai)

5. Central Sulawesi y West Sulawesi (Kodam xxiii / Palaka Wira)

6. Merauke (Kodam xxiv / mandala trikora).

Sin embargo, Kristomei no ha podido contarle a nadie de los funcionarios de TNI que se alinearán como el comandante militar en los seis lugares.

No solo la adición del Kodam, en la validación de esta organización, el TNI también cambiará varias estructuras, como el aumento de 14 Lanal a Codaeral en el cuerpo de la Armada y revivir una nueva posición, a saber, el comandante adjunto del TNI.

Hasta ahora, Kristomei no ha podido revelar quién será inaugurado como comandante adjunto del TNI. (Hormiga)