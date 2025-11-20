El spin-off de ‘Friends’ ‘Joey’ lanza los últimos ocho episodios no emitidos

“AmigosLos fanáticos finalmente pueden ver la conclusión de la breve serie derivada “Joey”.

Los últimos ocho episodios de la comedia de NBC de 2004, protagonizada por Matt LeBlanc como el bromista Joey Tribbiani, nunca se emitió en los EE. UU. después de que el programa fuera cancelado en 2006 durante su segunda temporada. Pero ahora, esas ocho entregas están disponibles para ver en el “Amigos” YouTube canal, junto con los otros 38 que componen la serie completa.

Además de LeBlanc, otros miembros del elenco incluyeron a Drea de Matteo, Paulo Costanzo, Jennifer Coolidge y Andrea Anders. La serie siguió a Joey cuando «deja Nueva York hacia Hollywood para llevar su carrera como actor al siguiente nivel». Mientras está en Los Ángeles, se reúne con “su nerviosa hermana Gina (Matteo)” y “Michael (Costanzo), su genio sobrino de 20 años”, según una descripción oficial.

Creado por los productores de “Friends” Shana Goldberg-Meehan y Scott Silveri, el piloto del programa debutó ante la impresionante cifra de 18,6 millones de espectadores. Sin embargo, el entusiasmo se apagó rápidamente durante el resto de la temporada 1 y la temporada 2.

Después de que “Joey” llegó a su fin, el productor ejecutivo y director de “Friends”, Kevin S. Bright, dio su opinión sobre por qué el spin-off no logró encontrar audiencia. el dijo La edad en 2006, «En ‘Friends’ Joey era un mujeriego, pero disfrutábamos de sus hazañas. Era un amigo sólido, un tipo con el que sabías que podías contar. Joey fue deconstruido para ser un tipo que no podía conseguir un trabajo, no podía invitar a salir a una chica. Se convirtió en un personaje patético y deprimido. Sentí que se estaba moviendo en la dirección equivocada, pero no me escucharon».