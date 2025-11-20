Nueva fase en Waterfront City: Crowne Plaza Jakarta PIK2

Jacarta – Hoteles y complejos turísticos IHG (IHG), una de las principales compañías hoteleras del mundo, anunció la firma del Crowne Plaza Jakarta PIK2, que se encuentra dentro del área de desarrollo PIK2, una ciudad integrada frente a la playa de 6.000 hectáreas en Tangerang, en el norte de Yakarta, Indonesia.

Lea también: BTN recluta futuras ideas de negocios residenciales desde estudiantes hasta emprendedores en Surabaya



Con planes de abrir en 2027, el hotel de 220 habitaciones será el primer hotel en PIK2 que actuará como el hotel principal de la zona. El hotel también fortalece la creciente cartera de Crowne Plaza, que ahora incluye más de 550 propiedad que ya están operativos y en desarrollo en todo el mundo.

En consonancia con el rápido crecimiento del sector turístico de Indonesia, con un objetivo de 16 millones de visitas extranjeras y más de mil millones de visitas nacionales para finales de año. La propia Yakarta registró 3,5 millones de visitas internacionales en los primeros cinco meses de 2025, una cifra que aumentó un 12,3% con respecto al año anterior.

Lea también: Duta Graha Karya gana el premio de inversión de Yakarta 2025



Esta asociación representa una contribución premium que llega en el momento adecuado para el desarrollo de la industria hotelera en Yakarta. Ubicado en la primera zona de playa de la ciudad de Yakarta y a solo 15,7 minutos del aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, este hotel está listo para atender a turistas de negocios y de placer que buscan comodidad moderna, conectividad óptima y una experiencia de estadía con un diseño elegante.

Las instalaciones previstas incluyen 220 habitaciones y suites, dos restaurantes y bares, un gimnasio, spa, piscina y salas de reuniones de estándar internacional con una superficie total de más de 990 metros cuadrados. De acuerdo con el carácter de la marca Crowne Plaza, el hotel también ofrece espacios flexibles para eventos y espacios sociales curativos, diseñados para el ritmo moderno de los viajes combinando trabajo y ocio para que ambos puedan coexistir en armonía.

Lea también: Build Kosambi colabora con éxito con Open University para mejorar la calidad de los recursos humanos de Indonesia



PIK2 contará con una variedad de conceptos comerciales, residenciales y de estilo de vida, incluida una playa de arena blanca de cuatro kilómetros de largo, cinturón verde con una superficie de 60 hectáreas, conservación de manglares, así como instalaciones para convenciones y exposiciones de clase mundial. Todo integrado armoniosamente con el entorno que lo rodea, PIK2 será ciudad inteligente el cual está diseñado con tecnología moderna para apoyar actividades laborales, residenciales y recreativas.

Crowne Plaza ha sido durante mucho tiempo pionero en combinar viajes de negocios y de placer. Con una identidad de marca nueva y más audaz, Crowne Plaza continúa liderando el segmento de hoteles de clase en varios centros de ciudades y destinos de entrada globales.