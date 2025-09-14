El salón de baile de la Casa Blanca será ‘un poco más grande’ que los planes originales

Presidente Donald TrumpLa nueva adición de la nueva Casa blanca -Un gran anexo de salón de baile chapado en oro, será incluso más grande que los planes originales requeridos, dijo.

«Lo estamos haciendo un poco más grande», dijo Trump a Noticias de NBC En una entrevista telefónica el sábado. «Será lo más importante, tan bueno como pueda llegar a cualquier parte del mundo». Bajo los planes ampliados, el salón de baile podrá acomodar hasta 900 personas, dijo Trump a The Outlet, un aumento del 38% de la estimación anterior de la Casa Blanca de que tendría una capacidad sentada de 650.

La Casa Blanca, en la presentación de planes para el salón de baile a fines de julio, dijo que costará alrededor de $ 200 millones. Trump y «otros donantes patriotas» se han «comprometido generosamente a donar los fondos necesarios» para construir las nuevas instalaciones, dijo la Casa Blanca.

Según el anuncio inicial, el nuevo salón de baile estatal de la Casa Blanca «será una adición muy necesaria y exquisita de aproximadamente 90,000 pies cuadrados totales de espacio diseñado y cuidadosamente diseñado».

Los equipos de esta semana comenzaron la construcción del salón de baile, que la Casa Blanca espera completarse «mucho antes del final del mandato del presidente Trump». La nueva estructura se está construyendo en el sitio donde se encuentra el ala este; El evento y el área de recepción de la Casa East de la Casa Blanca solo tienen una capacidad sentada de 200 personas.

El jueves, un periodista le preguntó al presidente en el terreno de la Casa Blanca cómo estaba «reteniendo» después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah el 10 de septiembre. Trump, que tenía una relación cercana con Kirk, respondió (a través de Mediito), «Pienso muy bien. Y por cierto, justo allí, ¿ves todos los camiones? Acaban de comenzar la construcción del nuevo salón de baile para la Casa Blanca, que es algo que han estado tratando de obtener, como saben, durante unos 150 años».

Trump seleccionó a McCrery Architects, con sede en Washington, DC, como el arquitecto principal del proyecto. El equipo de construcción está encabezado por Clark Construction, y el equipo de ingeniería está dirigido por AECOM. El Servicio Secreto proporcionará las «mejoras y modificaciones necesarias de seguridad», según la Casa Blanca.

Según la Casa Blanca, el salón de baile estará «separado sustancialmente» del edificio principal de la Casa Blanca, mientras que su «patrimonio arquitectónico de tema y arquitectura será casi idéntico».

En la foto de arriba: la representación del artista del interior del salón de baile de la Casa Blanca