Packers $ 67 millones estrellas golpeados con multa después de la semana 1 de burla de

El Packers de Green Bay Comenzó la semana 2 de la temporada 2025 de la NFL con otra gran victoria, ya que obtuvieron una victoria de 27-18 sobre el Comandantes de Washington el jueves por la noche de fútbol. Después de derrotar al Leones de Detroit En la Semana 1, los Packers ya han eliminado a dos de los principales contendientes en la NFC en sus dos primeros juegos de la temporada.

Mientras Green Bay disfruta de un tiempo libre después de derribar a Washington en una semana corta, la celebración fue interrumpida el sábado por la tarde para el seguridad estrella Xavier McKinney. Esto se debe a que fue multado por una penalización burlona que cometió en la victoria de apertura de la temporada del equipo sobre los Leones en la Semana 1.

Xavier McKinney multó por burlarse en la victoria de la Semana 1 de los Packers

Xavier McKinney ha sido multado con $ 11,593 por su penalización de burlas del enfrentamiento de la semana 1 contra los Leones, por @Spotrac La obra que recibió una bandera y ahora una multa para la seguridad de los Packers All-Pro: pic.twitter.com/2f3ruo2bcr – Sleeperpackers (@sleeperpackers) 13 de septiembre de 2025

Una selección de segunda ronda en el draft de la NFL 2020, McKinney pasó las primeras cuatro temporadas de su carrera con los Gigantes de Nueva York, donde emergió como una seguridad sólida para ellos. Después de la temporada 2023, McKinney firmó un contrato de cuatro años y $ 67 millones con los Packers en la agencia libre, y aunque el acuerdo parecía un poco rico en ese momento, McKinney rápidamente silenció a sus detractores.

En 2024, McKinney se estableció como uno de los mejores seguridades de la liga. Comenzó los 17 juegos para Green Bay, acumulando 88 tacleadas, ocho intercepciones, 11 desviaciones de pase y un saco durante su tiempo en el campo. Esos grandes números le valieron su primera selección de Pro Bowl y un lugar en el primer equipo All-Pro.

McKinney ha retomado justo donde lo dejó la temporada pasada para los Packers, ya que ha ayudado a cerrar a los Leones y Comandantes en juegos consecutivos. Sin embargo, contra Detroit, McKinney recibió una penalización burlona después de que entregó un gran bloque al receptor abierto Jameson Williams. Después de que la liga revisó la jugada, optaron por entregar a McKinney y $ 11,593 multa por sus acciones.

«El seguridad de los Packers, Xavier McKinney, recibió una multa de $ 11,593 por conducta antideportiva (burla) en la Semana 1 contra los Leones», Rob DeMovsky de ESPN compartió una publicación sobre X.

Xavier McKinney, Packers que viajan en la semana 3

Ningún jugador quiere recibir una multa, pero al final del día, McKinney probablemente no estará demasiado molesto teniendo en cuenta cuán caliente es el comienzo que los Packers han tenido en la nueva temporada. Después de lograr un intercambio de gran éxito con los Dallas Cowboys para el apoyador superestrella Micah Parsons justo antes de la Semana 1, las expectativas para Green Bay aumentaron significativamente. Sin embargo, a través de dos juegos, han demostrado que la exageración que los rodea es real y que son un contendiente principal en la NFC.

Por supuesto, también vale la pena señalar que los Packers todavía tienen mucho trabajo por hacer, ya que solo han jugado dos juegos. Claro, han recogido un par de grandes victorias, pero todavía queda mucho fútbol para jugar en la temporada. Green Bay podrá patear los pies y disfrutar de la lista de acción en toda la liga el domingo, pero muy pronto, comenzará a prepararse para su próximo enfrentamiento en la Semana 3 contra los Cleveland Browns.