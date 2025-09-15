





Español Primer ministro Pedro Sánchez reiteró el lunes su «profunda admiración» por los manifestantes pro-palestinos que forzaron la etapa final de la carrera de ciclismo de Vuelta para ser abandonados durante el fin de semana.

También dijo que Israel debería estar prohibido por las competiciones deportivas internacionales «mientras la barbarie continúe» en Gaza, como los equipos deportivos rusos fueron penalizados después de la invasión de Ucrania de Moscú a Ucrania. A pesar de las fuertes críticas del principal partido popular conservador (PP) de la oposición, Sánchez ha mantenido su postura, ya que trató de posicionarse como un líder europeo de la causa palestina.

«Nuestra posición es clara y categórica: mientras la barbarie continúe, ni Rusia ni Israel deberían participar en cualquier competencia internacional», dijo el primer ministro socialista. Alrededor de 100,000 manifestantes estuvieron presentes para la etapa final de la carrera el domingo, que debía terminar con varios bucles en Madrid, pero se redujo alrededor de 60 kilómetros antes del final en la capital española.

Los manifestantes denunciaban la participación del equipo tecnológico de Israel en una de las principales carreras del ciclismo, el equipo, propiedad del desarrollador inmobiliario israelí-canadiense Sylvan Adams, es un equipo privado y no un equipo estatal que ha sido aclamado por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por continuar compitiendo a pesar de las protestas vehementes. El domingo, los manifestantes empujaron las barreras y se pararon en el camino donde los ciclistas debían pasar en varios lugares a lo largo de la ruta. Después de que el escenario fue desechado, cantaron: «Palestina ganó esta vuelta «.

Inicialmente, la policía había intervenido en otro punto a lo largo de la ruta, pero finalmente permitió a los manifestantes ocupar la carretera pacíficamente. El líder del principal partido de la oposición PP, Alberto Núñez Feijoo, escribió en X el domingo a última hora del domingo que «el gobierno ha permitido e inducido la incumplimiento de la Vuelta y, de esta manera, una vergüenza internacional televisada en todo el mundo». «El Jefe de Gobierno está orgulloso de las acciones de unos pocos que, en apoyo de Gaza, arrojaron barreras a la Policía Nacional … no yo. Defendgo la libertad de expresión siempre que no implique violencia o desorden público», agregó.

Los disturbios fueron la culminación de las protestas pro-palestinas que interrumpieron la carrera de tres semanas en varias ocasiones. Incluso antes del último día, carrera Los organizadores tuvieron que acortar algunas etapas y los manifestantes habían causado accidentes después de estallar en el curso.

