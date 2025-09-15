El asesino de los miembros de TNI en Wonosobo fue arrestado

WonosoboVIVA – perpetrador asesinato miembro TNI Serda Rahman Setiawan (41) de Kodim O707 Wonosobo, Java Central fue capturado en nombre de Iwan (35) en un escondite en Sumpit Hamlet, Kepil Village, Kepil District, Wonosobo Regency.

El comisionado principal de la policía de Wonosobo, Kasim Akbar Bantilan, en Wonosobo, dijo el lunes que los perpetradores del asesinato de TNI eran residentes de la aldea de Sedayu, Sapuran, Wonosobo Regency.

«Hoy los perpetradores de la persecución para hacer que las víctimas hayan muerto con éxito. Los perpetradores serán procesados ​​de acuerdo con la ley aplicable. Por los motivos que todavía estamos explorando», dijo.

Ilustración de asesinato/apuñalamiento. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Con respecto a las demandas de los residentes, el jefe de policía enfatizó que su partido acomodaría las aspiraciones de la comunidad mientras se ejecutaba el proceso legal.

«Lo que está claro es que los perpetradores deben ser responsables de sus acciones», dijo.

Anteriormente se descubrió que había una disputa que condujo a un apuñalamiento hasta que la víctima que era miembro del TNI de Kodim 0707 fue asesinada. El incidente ocurrió en un restaurante Shaka en el distrito de Sapuran el domingo por la noche.

El éxito de este arresto fue bien recibido por cientos de residentes de la aldea de Jambusari al visitar el Wonosobo Mapolres. Exigieron que los perpetradores fueran sentenciados a la sentencia máxima, incluso la pena de muerte.

«No existe el más mínimo espacio para que el sospechoso sea liberado o sentenciado a la ligera. Gracias a Dios, fue aprobado por el jefe de policía, dimos un período de gracia de uno o dos días. Preguntando que el archivo debe ser transferido de inmediato a la oficina del fiscal con las demandas de la sentencia de muerte», dijo los residentes de Sijambu, mientras que en la policía de Mako Wonosobo, Khoirul Anas. (Hormiga)