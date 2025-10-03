El precio de una gran motocicleta de Honda en octubre de 2025, de RP. 200 millones a RP1.1 mil millones

Yakarta, Viva – Honda No solo conocido como scooter y motor de motor con una pequeña capacidad, sino que también tiene una fila de grandes motocicletas (puede) para los ventiladores de gira y aceleración. A partir de octubre de 2025, Pt Astra Honda Motor presenta una opción de moge con precio A partir de RP. 200 millones a miles de millones de rupias.

Ver Viva Automotive En la página oficial, viernes 3 de octubre de 2025, en la clase de Moge de entrada hay un Honda CB500X para RP206.33 millones en la carretera Jacarta. Esta motocicleta al estilo de aventura es adecuada para los automovilistas que desean subir de clase sin tener que ir directamente al Big Moge.

Todavía en la clase media, el Honda Rebel 500 tiene un precio de Rp208.6 millones. Esta motocicleta al estilo del crucero ofrece una posición de conducción relajada, ideal para un viaje de ocio.

Un poco, hay un Honda CB650R que tiene un precio de RP307.71 millones. Esta bicicleta desnuda parece deportiva con un motor de 650 cc, adecuado para uso diario o giras de rango mediano.

Viva Automotive: Honda CB650R Nuevo color

Para los amantes de las giras de aventura, hay un transalp de Honda XL750 en RP360 millones. Esta motocicleta lleva un motor de 750 cc con una suspensión difícil para arrasar las rutas en carretera o todoterreno.

Para aquellos que desean un crucero más grande, hay un Honda Rebel 1100. Esta moto se vende por Rp.399 millones, ofreciendo una gran potencia con la comodidad de las motos premium personalizadas.

En la clase Premium Adventure, Honda presenta CRF1100L Africa Twin. Esta moto tiene un precio de RP647.54 millones, lista para ser invitada a explorar terreno extremo con tecnología avanzada.

Los amantes de la velocidad pueden mirar al Honda CBR1000RRR-R. Esta moto SuperSport se vende por RP828.96 millones, viene con un alto rendimiento como una motocicleta de carreras.

Como edición especial, está la edición Honda CBR1000RR-R SP 30ᵀᴴ aniversario. Este modelo tiene un precio de Rp1.103 mil millones, convirtiéndose en una prestigiosa colección con características de carreras de clase mundial.

La más cara, Honda presenta la edición especial del 50 aniversario del ala de oro. Esta legendaria bicicleta de gira se lanzó Rp1.13 mil millones, presentando la máxima comodidad con tecnología premium para viajes largos.

Honda Gold Wing Special Edition 50 años