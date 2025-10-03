9 personas fueron tratadas como resultado de la exposición radiactiva a CS-137 en Cikande

Yakarta, Viva – El Ministerio de Salud declaró que hasta nueve personas fueron resultados positivos mostrador de cuerpo entero (WBC) en la verificación de la pantalla radioactivo CS-137 DI Cikande Ha sido manejado por el Hospital Fatmawati en Yakarta, y las nueve personas no son sintomáticas y en buenas condiciones.

Leer también: El criterio para los empleados decentes del gobierno provincial de Java Occidental para ser anunciados por Dedi Mulyadi a través de las redes sociales todos los meses



Jefe de Oficina de Comunicación e Información Pública Ministerio de SaludAji Muhawarman dijo que los resultados se encontraron a partir de un examen de alrededor de 1,562 trabajadores y residentes de Cikande Industrial Estate como seguimiento al caso de camarones expuestos al material radiactivo en el área.

«Para el mantenimiento, se dan las drogas azules prusianas», dijo Aji en Yakarta, el viernes.

Leer también: ¡Prepararse! Habrá una traducción del Corán del idioma betawi



Mencionó que el proceso de detección se llevó a cabo en capas, con un flujo de examen.

«Surveymeter para detectar la exposición externa radiación en el cuerpo y la ropa. Si es positivo, la descontaminación se realiza. Bañarse, cambiar de ropa, luego volver a examinar «, dijo.

Leer también: El Ministerio de la Industria no está de acuerdo con el discurso de los envases de cigarrillos simples: hacer cigarrillos ilegales en hongos



Luego, seguido de análisis de sangre para ver indicaciones de pérdida de linfocitos. Para aquellos cuyos linfocitos son bajos, el WBC se lleva a cabo para detectar la exposición a la radiación interna, para descubrir los niveles de cesio que ingresan al cuerpo.

«Si se indica seriamente, se refiere al Hospital Nacional de Referencia (Hospital Fatmawati) para un examen y atención más detallado», dijo.

Dijo que varios efectos y efectos de la exposición al CS-137 al cuerpo humano incluyen efectos a corto plazo, como el síndrome de radiación aguda, a saber, las náuseas, los vómitos, la diarrea, la fatiga, los dolores de cabeza, para disminuir las glóbulos blancos. Además, el daño de la piel y el tejido con ampollas rojizas, ampollas, quemaduras de radiación.

En la alta exposición a la radiación, existe un riesgo de sangrado, infecciones graves, daño a los órganos y muerte.

Mientras que a la larga, dijo, donde la exposición baja o interna, existe un mayor riesgo de cáncer debido al daño del ADN, la disminución de la resistencia debido a los trastornos de la médula ósea y la inmunidad. Cuando la exposición a mujeres embarazadas, el riesgo de anomalías fetales aumenta.

La exposición crónica a los órganos puede desencadenar trastornos metabólicos y degenerativos. Sin embargo, enfatizó que la mayoría de la exposición encontrada todavía estaba en un nivel que podía manejarse con descontaminación, medicamentos especiales y monitoreo de salud a largo plazo.

Aji explicó que el gobierno a través de la Fuerza de Tarea de Manejo de CS-137 había tomado medidas rápidas en el manejo de Cikande y sus alrededores, a saber, dentro de un radio de 5 km.

Dijo que se llevan a cabo una serie de pasos dados, a saber, la educación y la comunicación de riesgos para la comunidad para mantener la calma, pero alerta, y el monitoreo de la salud pública se llevará a cabo, incluido el monitoreo de las familias y el contacto en el hogar.

«El examen se ampliará esperando los resultados del mapeo de Bapeten y Brin», dijo.

Apeló al público para que participara en un control de salud gratuito en el centro de salud o en el centro de salud designado por el gobierno, porque la radiación no se pudo ver, escuchar o besarse, por lo que los controles de salud eran muy importantes para descubrir el impacto.

«Aplicar un comportamiento de vida limpia y saludable (PHBS). Lavado de manos diligente, bañarse después de actividades en áreas de riesgo, consumo de alimentos nutritivos, descanso adecuado», dijo.

Recordó informar de inmediato a los trabajadores de la salud al experimentar quejas, como náuseas, vómitos, debilidad u otros cambios de salud, y monitorear solo información oficial del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Salud, Grupo de Tarea y Gobierno Regional.

«No es necesario preocuparse en exceso, el gobierno ha hecho la descontaminación, la seguridad de la ubicación y el tratamiento médico», dijo.

Aji recordó no proporcionar estigma o discriminación, y la solidaridad social ayuda a recuperarse juntos. (Hormiga)