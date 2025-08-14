El palacio le pidió al público que tomara una posición perfecta cuando Indonesia Raya se jugó el 17 de agosto.

Yakarta, Viva – Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO), Hasan Nasbi Recuerde al todo público Para tomar una posición perfecta durante 3 minutos, a las 10.17-10.20 WIB el 17 de agosto de 2025.

Agregó que esta actitud perfecta coincidió con el proceso de levantar la bandera roja y blanca mientras cantaba la canción. Indonesia Raya en la ceremonia de independencia de la República de Indonesia, que tendrá lugar en el patio Palacio Merdeka, Yakarta.

Esperaba que todas las personas pudieran abandonar la actividad por un momento para seguir la apelación como se indica en la circular y las directrices emitidas por el Ministro del Secretario de Estado.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, durante la inspección de las fuerzas TNI Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«El 17 de agosto, de acuerdo con la circular y las directrices entregadas por el Ministro de Estado, también se aconsejó a la comunidad que detuviera todas sus actividades a las 10:17 a las 10:20. Aproximadamente 3 minutos para tomar una posición perfecta», dijo Hasan en la oficina de PCO, Yakarta, el jueves 14 de agosto de 2025.

«Detener todas las actividades, tomar una actitud perfecta durante la reverberación de la canción Indonesia Raya y levantar la bandera roja y blanca en el palacio», continuó.

Hasan explicó que el presidente Prabowo actuaría como inspector de la ceremonia en la implementación de la conmemoración de la Proclamación del 17 de agosto estará en el patio del Palacio Merdeka.

Dijo que la serie de advertencias también asistiría varios invitados invitados y decenas de miles de personas.

Presidente Prabowo Subianto en Pusdikpassus Batujarar Bandung

«A esta actividad asistirá los líderes de instituciones estatales, miembros del gabinete, representantes de países amigables y alrededor de 16,000 miembros de la comunidad que se han registrado a través del sitio web», concluyó.