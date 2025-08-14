Día de la Independencia: el ejército fortalece a LOC con defensa de tres niveles







El ejército indio ha establecido una cuadrícula de contra infiltración robótica de tres niveles a lo largo de la línea de control (LOC) en la aldea de Tangdhar de Jammu y Cachemira Distrito de Kupwara antes de las 79 celebraciones del Día de la Independencia, informó ANI.

Hablando con ANI el jueves, un indio Ejército El oficial dijo que las tropas estacionadas a lo largo de la LOC han tenido la tarea de garantizar que no se produzca infiltración.

«Nuestra tarea como las tropas desplegadas en el terreno es establecer, mantener y garantizar una infiltración cero y crear una cuadrícula de infiltración cero en esta área … lo hacemos en tres capas», explicó el oficial.

Describió la primera capa de defensa como un sistema de vigilancia avanzado que comprende radares, dispositivos de imágenes térmicas, vistas de armas y casco, y vehículos aéreos no tripulados (UAV), informaron ANI.

«Utilizamos la gran cantidad de equipos de vigilancia que nos dan gobierno de la India, incluidos los radares, varios lugares de imagen de imágenes térmicas, vistas de armas y casco, y UAV «, dijo.

Según lo informado por ANI, la segunda capa implica un obstáculo sistema compuesto por diferentes tipos de minas y dispositivos de monitoreo óptico colocados en todo el área de responsabilidad.

«El número dos es el sistema de obstáculos, incorporado a nuestras defensas. Hemos colocado varios tipos de minas y sistemas ópticos en toda el área de responsabilidad», dijo a ANI.

La tercera y última capa consiste en soldados en el suelo que realizan emboscadas y patrullas regulares para mantener el área bajo control, informó ANI.

«El número tres somos nosotros, los hombres en el suelo … Nos aseguramos de enviar emboscadas y patrullas de rutina para dominar toda el área físicamente, por observación o por fuego», dijo.

A principios de esta semana, el martes, el personal de los medios recibió un acceso raro para presenciar la resolución y valentía del ejército a lo largo del LOC en el remoto sector de Sundani, informó ANI.

Según un lanzamiento oficial, los continuos esfuerzos del Ejército para adaptarse, innovar e integrar nuevas estrategias reflejan su compromiso de mantener la máxima preparación operativa.

También se exhibieron actualizaciones tecnológicas, incluido el sistema de valla inteligente diseñado para mejorar la seguridad y la vigilancia fronteriza. La pantalla presentaba activos recientemente introducidos como quadcopters, herramientas de vigilancia avanzadas, vehículos a prueba de balas y todo terreno, armamento moderno y lugares de visión nocturna, lo que demuestra el enfoque del ejército en la innovación y la integración moderna.

India marcará su 79º Día de la Independencia el 15 de agosto de 2025.

