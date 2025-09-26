El gobierno fomenta proyectos de baja emisión de carbono para el desarrollo futuro.

Yakarta, Viva – Gobierno ahora alentar el proyecto hacia emisión bajo carbón contra el sector del desarrollo en Indonesia.

En este caso, el Ministerio de Obras Públicas (PU) se compromete a lograr objetivos de rendimiento eficiencia Recursos, especialmente en edificios administrados por el gobierno y el sector privado.

«Para acelerar este esfuerzo, el gobierno alentó la participación de las partes interesadas a través del programa de desarrollo de capacidades y apoyando a los gobiernos locales en la implementación y certificación de edificios verdes», dijo el viceministro de Obras Públicas Diana Kusumastuti en el Proyecto de Transición de Edificios de Baja de Carbono de Asia (ALCBT), citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

En el proyecto ALCBT celebrado con el ministerio Energía y los recursos minerales (ESDM) y el Ministerio de PUPR, presentan 300 participantes.

Los participantes estaban formados por las principales partes interesadas del sector de la construcción, incluido el gobierno, los propietarios de edificios, las instituciones financieras, así como los productores de calefacción, la ventilación y el enfriamiento. aire (HVAC).

Este proyecto discutió más esfuerzos y progreso de Indonesia hacia edificios sostenibles y de bajo carbono.

El Director General del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de EBTke, eniya Listiani Dewi, dijo que la eficiencia energética también respalda firmemente el objetivo neto de emisión cero de Indonesia.

«La eficiencia energética puede contribuir a reducir hasta el 37% de las emisiones nacionales, al tiempo que proporciona beneficios directos para la comunidad a través de ahorros y el uso de tecnología inteligente», explicó.

Al apoyar este proyecto de baja emisión, el Centro de Energía de la ASEAN (ACE) introduce aires acondicionadores de baja emisión, a saber, las pautas de adquisición verde.

Por separado, el director ejecutivo de Ace Razib Dawood dijo que esta adquisición verde fomenta efectivamente las transiciones bajas en carbono, especialmente en el sudeste asiático.

«Al incluir la eficiencia en la decisión de la adquisición de bienes y servicios gubernamentales, especialmente, para el aire acondicionado que contribuye con la mayor parte del consumo de energía de los edificios gubernamentales puede dar un ejemplo», dijo Razib.