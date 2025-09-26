JK Rowling publica Video de la parodia Emma Watson después de que los comentarios de la grieta se vuelvan virales

JK Rowling interviní Emma Watson‘s entrevista viral en el podcast «a propósito con Jay Shetty» compartiendo un video de parodia del «Harry Potter«La aparición del actor. El comediante Intellady falsificó la entrevista de Watson, en la que el actor dijo que estaría abierta a hablar con Rowling nuevamente en medio de su continua grieta sobre los comentarios de Rowling sobre la comunidad trans. Rowling elogió el video y agregó en su subtítulos:» Estoy aquí por todas las espolas «.

Watson, quien ha estado fuera de la atención de Hollywood durante los últimos siete años, habló sobre su grieta con Rowling por primera vez públicamente durante su entrevista con Jay Shetty. El actor interpretó a Hermione Granger en las ocho películas de «Harry Potter» lanzadas por Warner Bros. entre 2001 y 2011.

Una grieta entre Rowling y Watson comenzó en 2020 después de que el autor de «Harry Potter» comenzó a compartir puntos de vista sobre la comunidad transgénero que muchos consideraron transfóbico. Watson se unió a coprotagonistas de «Harry Potter» como Daniel Radcliffe en ese momento al oponerse públicamente a Rowling, compartir una declaración: «Las personas trans son quienes dicen que son y merecen vivir sus vidas sin ser interrogados constantemente o le dijeron que no son quienes dicen que son».

Rowling luego fue registrado diciendo que ella «Nunca perdones» Watson o sus coprotagonistas después de que «se acercaron a un movimiento con la intención de erosionar los derechos ganados de las mujeres». Shetty le pidió a Watson en el nuevo episodio de podcast que interviniera en estos comentarios.

«Realmente no creo que al haber tenido esa experiencia y tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo, significan que no puedo y no atesoraré a Jo y la persona con la que tuve experiencias personales», dijo Watson. «Nunca creeré que uno niegue al otro y que mi experiencia con esa persona, no puedo mantener y apreciar. Para volver a lo nuestro más temprano, simplemente no creo que estas cosas sean o. Creo que es mi deseo más profundo que espero que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me amen, y espero poder seguir amando a las personas con las que no comparto necesariamente la misma opinión».

«Creo que lo que más estoy molesto es que una conversación nunca fue posible», agregó Watson.

Cuando Shetty le preguntó si ella permaneció abierta a tener ese diálogo, Watson respondió: «Sí, y siempre lo haré. Creo en eso. Creo en eso por completo».

Rowling aún no ha llevado a Watson a su oferta. Echa un vistazo a su publicación compartiendo la parodia de Watson en el tweet a continuación.