El elenco de ‘Percy Jackson’ quiere que Zendaya y Timothée Chalamet sean estrellas invitadas

Después de luchar contra los monstruos en el Campamento Mestizo en “Percy Jackson y los olímpicos”, Leah Sava Jeffries tiene los ojos puestos en el actor de sus sueños al que le encantaría ver unirse junto a Annabeth, Percy y Grover en el programa.

«No sé para quién la elegiría, pero me encantaría que Zendaya se uniera a una temporada futura», dijo Jeffries. Variedad en el estreno mundial de la segunda temporada en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles. «Me encantan todos sus proyectos y ella podría interpretar a un semidiós o a cualquier otra persona que no haya sido elegida para el programa».

La segunda temporada de “Percy Jackson y los dioses del Olimpo” sigue los acontecimientos de “El mar de los monstruos”, el segundo libro de la serie de aventuras fantásticas de Rick Riordan. Después de que Grover (Aryan Simhadri) es capturado por el cíclope Polifemo, Percy, Annabeth y sus amigos deben formar equipo para salvar a Grover y al Campamento Mestizo de ser atacados. Con el elenco principal retomando sus papeles para la segunda temporada, la temporada 3 contará con nuevas estrellas invitadas como Kate Mckinnon, Dafne Keen y Saara Chaudry que se adentran en el mundo de los semidioses.

La tercera temporada adaptará el tercer libro de Riordan, «La maldición del titán», siguiendo a Percy mientras él y el equipo del Campamento Mestizo se embarcan en una peligrosa búsqueda para salvar a Annabeth y Artemis (Keen) del Titán conocido como Atlas. Con la temporada 3 en producción, el elenco espera ver a algunos de sus actores favoritos unirse al universo de “Percy Jackson” de alguna forma.

«Amo a Cillian Murphy», dijo Charlie Bushnell, quien interpreta a Luke en la serie. «Es mi actor favorito de todos los tiempos. Puede interpretar a cualquiera en esta serie».

«Me encantaría trabajar con Willem Dafoe cualquier día del set», reveló Aryan Simhadri. «Siento que es una persona muy divertida. También me encantaría trabajar algún día con Timothée Chalamet».