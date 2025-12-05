Durante una amplia conversación sobre su vida y carrera, Óscar Isaac Se enfrentó a Pedro Pascal por haber hecho reír a carcajadas cuando estaban juntos en el escenario. Hablando como parte del programa Career Conversations de la Fundación SAG-AFTRA, se le preguntó al actor sobre el momento en que los dos actuaban en la producción de 2005 del Manhattan Theatre Club de «La Bella y el Padre». en su propio Conversación profesional en 2023Pascal llamó a Isaac «el peor» por intentar hacerlo romper el personaje mientras estaban juntos en el escenario. «¡Es una pesadilla!» Pascal bromeó diciendo que Isaac, que interpretaba a un fantasma, se infiltraría en su periferia. «Estás haciendo esta escena súper seria y empiezas a sentir su cara aparecer aquí…»

Cuando se le preguntó su versión de los hechos, Isaac admitió con orgullo que era verdad. «Yo era el fantasma de Federico García Lorca, así que nadie podía verme en el escenario. Y como nadie podía verme, podía hacer lo que quisiera en el escenario», dijo. «Fue muy divertido. Quiero decir, ya sabes, son estas carreras largas. Tienes que mantenerlo fresco de alguna manera. Pero siempre resultaba contraproducente porque empezaba a reírme de él y de mí. Fue muy tonto».

Cuando se le preguntó si tenía alguna duda al respecto, Isaac respondió rápidamente: «No me arrepiento. Lo haría de nuevo».

Isaac estaba hablando con una audiencia repleta de compañeros actores de SAG-AFTRA sobre su impresionante carrera, que incluye su papel protagónico actual en “frankenstein«, que ahora se transmite en Netflix. Aunque interpreta al científico torturado, el actor dice que fue una maravilla hacer la película. De hecho, Isaac dice que el proceso fue tan alegre que «me asusté». En un momento apartó a Del Toro. “Dije: ‘Nos estamos divirtiendo mucho haciendo esto, y se siente liviano, y tengo un poco de miedo de estar haciendo algo mal porque siento que debería ser más pesado. No sé por qué no lo es’”.

Isaac dijo que su director lo explicó de forma sencilla. «Él dice: ‘Mira, estás interpretando a alguien que no tiene dudas. Y eso se siente bastante bien'».

Isaac se refirió a sus próximos proyectos, incluida la segunda temporada de “Carne de res» para Netflix, que prometió que contiene «muchos buenos chistes» y lo reúne con su frecuente coprotagonista Carey Mulligan. «No hay nadie mejor que ella», elogió. «Dicen que los niños juegan en paralelo, ya sabes, los niños juegan uno al lado del otro y en realidad no juegan entre sí, pero juegan uno al lado del otro. Y luego, de vez en cuando, es como un gran aprendizaje cuando empiezan a jugar entre ellos. Y eso es lo que se siente al jugar con Carrie. Simplemente, todo está ahí. No hay que sacar nada. Es asombroso”.

Esta marca su tercera colaboración juntos. «Nos hemos conocido en estos momentos cruciales de nuestras vidas», continuó. «Para ‘Drive’, estábamos trabajando en algo nuevo en la escena, empezando con los ojos muy abiertos». Tres años después, en “Inside Llewyn Davis”, acababan de conocer a sus respectivos cónyuges. «Ahora, al reunirnos de nuevo, tenemos dos hijos pequeños. Ella tiene tres hijos. Tener esa historia y poder jugar con eso de esta manera, ha sido realmente genial. Estoy muy emocionado por eso».

Isaac también reveló que tiene una nueva película en el festival: un documental llamado “King Hamlet” realizado por su esposa, la artista y cineasta Elvira Lynn. Se rodó en 2017 cuando Isaac estaba haciendo “Hamlet” en el Public Theatre. Señaló que al principio no tenían la intención de hacer una película. «Ella tomó la cámara y no sabíamos que toda esta vida iba a suceder al mismo tiempo».

Isaac explicó que en febrero de ese año su madre falleció. En marzo, él y Lind se casaron y en abril nació su primer hijo. Luego, en mayo, comenzó los ensayos para la producción épica de cuatro horas de “Hamlet”, uno de los papeles teatrales más exigentes de la historia. «Ella no sabía qué más hacer aparte de tratar de procesarlo a través de la filmación, a través de algo de trabajo», reveló. “Le dije: ‘Mira, puedes filmarlo, [but] Es posible que esto nunca vea la luz del día. Así que lo filmó, lo guardó y hace aproximadamente un año y medio sacó esos discos duros y comenzó a mirarlos y a unir algunas cosas”. Isaac fue alentador del proceso. “Ella, con su gran editor, lo armó e hizo este documento realmente hermoso de esa época y de lo que es lidiar con la vida y tratar de crear arte y tratar de tener una familia”.

Como Isaac generalmente no revela mucho sobre su vida personal, admitió que la experiencia fue única para él. «Es muy vulnerable exponer eso. Pero también se siente como una banda haciendo una película discográfica; se trata de un momento y un lugar y un grupo de personas creando algo juntos».

Isaac también habló sobre llevar a toda su familia al estreno de “Frankenstein”. No esperaba que se sentaran durante toda la película considerando el tema, pero pensó que podrían ver parte del comienzo. Al principio, a su hijo de 8 años le gustaba la película porque habla danés, el mismo idioma que se usa al comienzo de la película. Pero luego, cuando Isaac acababa de aparecer en la pantalla para hacer su monólogo, «Él dijo: ‘Está bien, ¿podemos, podemos irnos?'».

Issac se rió y continuó: “Y yo dije: ‘Deberías ver esta parte; sabes, es realmente buena’. Y así, comienza a mirar de nuevo. Y él dice: ‘¿Podemos irnos ahora? Es aburrido’”.

Pero la película claramente tuvo un impacto. No hace mucho, Lind le dijo a Isaac que su hijo estaba molesto con su hermano pequeño y citó una escena del principio de la película. “Dijo que ‘todo era sol y arcoíris antes de que él viniera, y cuando llegó, todo eran nubes y tormentas’”.

Isaac agregó: “Fue como un momento de Keyser Soze: pensé: ‘¡Esa es una frase de la película!’ ¡Es actor! ¡Ay, no!

Vea la conversación completa de la Fundación SAG-AFTRA a continuación.