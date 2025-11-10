El diseñador de cabello de ‘Sinners’ explica por qué la textura era importante para la historia de Sammie

Shunika Terry, la peluquera de “pecadores”, recuerda la primera vez que vio una foto de una de las estrellas de la película, Miles Catón. Al ver sus “locomotoras”, pensó: “Sí, tendrá que cortarse el pelo”.

Esto se produjo después de que el director Ryan Coogler le pidiera que trabajara en su thriller sobrenatural, donde Caton interpreta al hijo de un predicador. Sammie (Caton) es llamado por sus primos gemelos Smoke y Stack (ambos interpretados por Michael B. Jordan) para cantar en su último negocio, el juke joint. Excepto cuando se pone el sol, los vampiros descienden sobre la comunidad.

La película está ambientada en el delta del Mississippi de la década de 1930, por lo que Terry quería acertar en todos los detalles. «Después de que Miles aceptó comprometerse con eso, se cortó el pelo», dice. La textura era importante para la historia de Sammie. Antes de emprender el viaje, trabaja en el campo recogiendo algodón. Para reflejar eso, Terry dice: «Después de que Miles se cortara el cabello, creamos un pequeño rizo en el rizo de su cabello porque quería representar que está trabajando bajo el sol abrasador».

Cuando Sammie se sube al auto con sus primos, Terry dice: «Lo esponjamos, lo seleccionamos y lo palpamos para que quede suave». Añade que esos detalles eran pequeños, pero aun así eran importantes para el viaje de Sammie.

La secuencia fundamental de la película es cuando Sammie canta “I Lied to You” en el local de música y el tono cambia; atraviesa un velo sobrenatural y la pista de baile se llena de músicos y bailarines de todas las épocas: pasado, presente y futuro. Terry llama al griot de África occidental que aparece en el local de música una de sus “creaciones favoritas”. Ella quería que él se sintiera «muy ancestral». Investigó diferentes imágenes y las envió a su equipo en Nueva Orleans para crear el postizo del personaje. «La textura era importante», dice. «Lo quiero lo más alto posible. Cuando mueve la cabeza, quiero verla moverse».